吳奇隆劉詩詩再傳婚變「已著手分財產」　瘋傳二人2025年正式官宣離婚

▲ 吳奇隆與劉詩詩又傳婚變。

現年53歲的吳奇隆與比他年紀小12歲的劉詩詩在2011年因在電視劇《步步驚心》合作假戲真，二人相戀拍拖，之後於2015年結婚，在2019年一索得男，二人升呢成為人父人母。

可是，吳奇隆與劉詩詩婚後卻一直傳婚變，而夫妻亦不只一次闢謠。比如在去年，傳吳奇隆偷食女助手而與劉詩詩鬧婚變，不過夫妻共同發聲明表示：「生活是自己，本不想公開回應，但已經打擾到我們的生活和家人朋友，請不要再傳播不實的言論。我們一直都很好，謝謝大家的關心。」否認感情有變，而在今年又再傳出二人為孩子的教育問題起爭執。

可是，近日因為劉詩詩新劇《一念關山》在收視報捷，結果吳奇隆與劉詩詩婚變話題又再被翻炒，甚至指二人早在去年已婚變，將在「2025年上半年官宣」離婚。

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▲ 吳奇隆與劉詩詩婚變傳聞在內地成網上熱話。

吳奇隆婚姻成熱話

事因近日劉詩詩主演劇集播出外，因為陳志朋遭前員工爆料疑似逃漏稅被罰，由此令昔日的小虎隊三人都被挖出討論，有網民聲稱，陳志朋逃漏稅、蘇有朋投資虧損、吳奇隆也傳婚變，更指可能最晚2025年上半年就官宣「結果」，由此引來網友留言說：「是不是要離婚了，才不幫自己老婆宣傳，娛樂圈的好友都幫忙就他沒有」。

結果令吳奇隆婚姻破裂「2025年上半年隨時官宣」登上微博熱搜第一，接著留言區有網民加料稱：「小道消息說在分割財產，2022年的時候已經破裂的不可調和。」、「結了婚出來搞事業的女明星基本上就是婚姻出問題了」、「劉詩詩看著挺善良的，希望她走過這一關以後幸福吧」。

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不過一切都是網民聲稱而已，根本未能舉出實據，而對於傳聞，吳奇隆與劉詩詩均暫未回應。

而且另一方面有網民指，吳奇隆沒有婚變，而且雙方仍有戴住婚婚戒指。