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【天氣預報】季候風及雨帶抵港　早上氣溫低見14度日溫差達11度

社會 13:05 2023/12/03

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季候風及雨帶抵港，早上氣溫低見14度日溫差達11度。(林宇翔攝)

本港本周天氣先回暖後降溫，市民出門記得帶定外套。整體氣溫由明日（4日）最低的20度降至周三（6日）的19度；早上天氣清涼，明早及本周四（7日）早上低見14至15度，下午最高25度，溫差最多達11度。

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天文台稱，東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，廣東沿岸日間氣溫稍為回升。預料另一股東北季候風會在星期三抵達華南，該區有一兩陣雨。而與季候風相關的乾燥大陸氣流會在隨後一兩日為廣東地區帶來大致良好的天氣。受偏東氣流影響，周末期間廣東沿岸雲量增多及有幾陣雨。

本港地區今(3日)午短暫時間有陽光及乾燥；今晚大致多雲，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來一兩日大致多雲，短暫時間有陽光。星期三北風逐漸增強。星期四天晴乾燥，早上稍涼。

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記者：陳麗娜

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