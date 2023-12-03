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【香港運動員】新聞博覽館昨辦運動員講座　江旻憓：要學懂以平常心比賽

社會 14:13 2023/12/03

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香港女子劍擊運動員江旻憓在講座上分享，如何以積極態度參與比賽的心得。（新聞博覽館提供）

港隊在杭州亞運創出歷來最好成績。香港新聞博覽館昨（2日）舉行「再闖高峰· 香港運動員的奮鬥」講座，邀請香港女子劍擊運動員江旻憓到場，分享作為精英運動員是如何克服重重困難，不斷突破自我。

香港女子劍擊運動員江旻憓在講座上分享，如何以積極態度參與比賽的心得，並認為運動員要學懂以平常心面對比賽。現時，她同時兼顧比賽及學業，平時亦喜歡閱讀，在學習、興趣和比賽之間取得平衡。

香港前乒乓球運動員趙仲熙在學時期需經常到內地訓練、參加不同比賽，之後更一度成為全職運動員，需在學業及運動之間作出取捨。他在講座上分享昔日訓練及比賽經歷，包括在比賽落敗後一度想過放棄，惟受到身邊老師及朋輩鼓勵，明白到應學會尊重對手，向對方學習，接受比賽賽果。他現時為執業律師，稱會將自己的經驗分享給學生。

香港新聞博覽館昨（2日）舉行「再闖高峰· 香港運動員的奮鬥」講座。（新聞博覽館提供）

香港體育學院主席鄧竟成表示，近年本港運動員不斷打破世界紀錄，值得港人驕傲，並稱體院非常滿意運動員的表現，承諾會繼續支持他們的訓練及發展，包括課後支援、以至退役後的工作發展。

賽馬會公司事務總監譚志源又表示，馬會一直重視及支持運動員發展，相信推廣體育運動可為社會帶來正面影響，因此馬會現時在運動員的訓練、比賽、學業、以至發展第二事業提供不同支援，並期待將本港體育產業化及專業化。

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責任編輯：梁凱婷

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