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亞洲超星團丨大熱奧利勁吸24.8萬票排首位　冼靖峰成最高票數香港代表

娛樂 14:01 2023/12/03

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

《亞洲超星團》大熱奧利。

TVB偶像選秀節目《亞洲超星團》在昨晚（12月2日）播出更的第2集是初舞台才藝考核，經一輪激戰，65位超星練習生的初舞台總票數出爐，頭五位分別是獲得248,805票的奧利、44,884票的李權哲、43,911票的譚奕天、34,505票的張勝希和31,924票的林展爍，獲得第一名的奧利比第二名的李權哲領先逾20萬票。

至於香港代表，獲得26,954票的冼靖峰排第13位、獲得20,570票的黃奕斌排第17位、獲得20,385票的丁子朗排第19位、獲得19,974票的方玉亨排第20位、獲得14,414票的張鎬濂排第37位、獲得10,912票的文佐匡排第41位、獲得9,368票的區珀豪排第48位、獲得9,263票的黃星綽排第51位和獲得8,883票的余宗遙排第54位。

亞洲超星團丨丁子朗孖黃奕斌除衫騷Body　洪欣兒子張鎬濂與「高人」組隊

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人氣勁爆的奧利與舒灝、郝瑞然、孫瀟威和阿昕然組成HELLO WORLD，奧利甫出場即引起全場起哄，更有超星練習生直言「第一已經出現」。

HELLO WORLD五子跳唱《REBORN》，奧利站在C位又唱又跳又Rap，表現亮眼；之後奧利在個人舞台中再晒Rap功，他表演前害羞地說：「歌詞是為了舞台效果，大家不要想太多，先給大家道個歉！」

參賽組合HELLO WORLD

亞洲超星團丨奧利得票超多

他演出的歌曲《Joker》非常嗆口，歌詞包括「一旦我下場你們排位下降」、「我像一個吸鐵石能輕鬆吸走你的流量」、「那我就勸你投降」、「這樣才能讓你看到真正的偶像」，奧利表演完畢後急急再向大家耍冧。

而身為Rapper、超星導師之一的C君大讚：「你17歲嗎？我想告訴你，17歲的你，比17歲的我厲害太多了。」

任《亞洲超星團》總製作人Rain則說：「雖然我聽不懂中文，但是奧利的發音咬字能夠感覺到是挺好的，包括Flow、Groove這些都挺好的。」

最終奧利獲一眾評審評定為一等星，在公布初舞台總票數時，在場所有人被奧利在「初印象星動值」獲得的228,805票嚇呆，曾志偉說：「奧利，你太厲害了吧，22萬？」加上一等星的2萬票，奧利的初舞台總票數合計是248,805票，相當誇張！

組合HELLO WORLD初舞台總票數。

亞洲超星團丨李權哲以歌抒懷

至於Solo上陣的李權哲演出親自填詞的《Myself》，他事前坦言有2、3年沒有出現在大眾面前，他將自己的故事和決心寫在歌詞中，讓大家知道他已經變得不一樣。

其實超星導師朱正廷與李權哲同為男團NEXT成員，身為導師的正廷眼見隊友在自己面前演出，百般滋味在心頭的他一時激動落淚。

李權哲

正廷指，看到歌詞後知道權哲心中所想，他鼓勵權哲說：「我不是也一直招黑嗎？怕甚麼了真的是，我覺得有甚麼說什麼就好了」、「但是很多人會去惡意地解讀，這是沒有辦法的事情，所以我們就做好我們自己就好了，不要因為任何人的行為或者是言語去改變自己」。

最終，權哲的初舞台總票數是44,884票，排名第二。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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