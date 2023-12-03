【社會發展】新聞博覽館慶祝五周年辦座談會　李家超：遇困難時不應妄自菲薄

▲ 香港新聞博覽館昨（2日) 舉行五周年慶祝活動，由行政長官李家超擔任主禮嘉賓。（新聞博覽館提供）

香港新聞博覽館昨（2日) 舉行五周年慶祝活動，由行政長官李家超擔任主禮嘉賓；同日亦舉辦座談會，李家超在會上分享香港的獨特優勢及未來發展前景，並勉勵大家在面對困難時，不應妄自菲薄，反而應努力把握機遇。

為慶祝博覽館迎來成立五周年，館方舉辦不同慶祝活動，新聞博覽館主席陳祖澤致辭時表示，經過三年新冠疫情，香港社會終於恢復正常，而博覽館自今年4月起亦已恢復全面運作，其中參觀人數亦出現增長，尤其是愈來愈多學校組織、學生來館參觀；惟與預期的每年5萬人次仍有一段距離，需繼續努力。

▲ 李家超在座談會上分享香港的獨特優勢及未來發展前景。（新聞博覽館提供）

博覽館亦於同日舉辦座談會，由行政長官李家超擔任嘉賓，與新聞博覽館副主席陳淑薇交流對話。李家超表示，受外圍環境等因素影響，香港經濟面對不同挑戰，惟強調香港作為國際金融中心地位有一定優勢，而政府將推出不同措施，包括增加股票市場流動性、減少極端天氣對股票市場的影響等；國家亦會給予支持。他更勉勵大家，面對困難和挑戰時，不應妄自菲薄，反而應努力把握機遇。

李家超更提到，國家載人航天工程代表團訪港，除了提升市民對航天、科技的興趣，亦感受到中央對香港的關愛及支持，稱期待香港未來可成為創新科技中心。他又認為，市民應加強學習歷史，提升文化素質。

▲ 李家超在座談會上分享香港的獨特優勢及未來發展前景。（新聞博覽館提供）

博覽館不斷努力豐富展覽內容，令參觀者感受到社會最新發展，包括今年在地下展區推出配合香港房屋協會成立75周年的「建屋惠民75年」專題展覽；以及為「香港戰疫」專題展覽更新第五波疫情報道。另外，館方最新推出「粵港澳大灣區的機遇」專題展覽，向市民展示在大灣區工作及生活的最新便利安排；至於「新聞人是我」展區亦會陸續添加資深新聞工作者訪問，令大眾更全面體會新聞工作。

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責任編輯：梁凱婷



