一家團聚丨千萬富豪尋回失蹤25年兒子 窮男秒變富二代：需時適應

曾懸賞百萬人民幣尋子的內地千萬富豪解克鋒，時隔25年後，當地警方通過高科技，終於尋回兒子解清帥，當時兒子正在四川打工，日前他們在家鄉河北邢台舉行認親儀式，且贈送樓車補償，兒子坦言需時適應。

綜合内地媒體報道，2022年，父親解克鋒在事業上算是頗有成就，並且家庭幸福美滿。但他心中難以忘記二兒子走失。他認為孩子是被人拐走。憶述1998年快過年，他出去做工程，留妻子一人在家一邊照看剛滿月的二兒子，某日下午5時許，解克鋒的妻子去店鋪附近100米的地方買菜，但沒有鎖門，兒子則被放在店鋪後面的屋子。豈料10分鐘，她買完菜回到店鋪，二兒子已失蹤。解克鋒轉述妻子回憶，當時店鋪門口站著兩個年齡約35歲、南方口音的男子，「回來後，兩個男的不見了，孩子也不見了。」

他們立即報警，但最終都無法尋回，夫妻二人之後展開尋子之路，他們放棄了工作、放棄賺錢，整整1年多的時間裡，他和妻子都沒有收入，後來花光了家中幾萬元人民幣的積蓄，「都花光了，不掙錢，連找孩子的路費、生活、租房子都沒錢了，不工作不行了。」解克鋒終想明白，要想繼續找孩子就要賺錢，這也是為了找回孩子後，可以給他一個好的生活條件。

一晃20多年過去了，經過多年努力，解克鋒積累了一些財富。多年以來，他從事建築工程承包工作，而他的事蹟也在周邊生活圈子內傳開，很多人同情他的遭遇。

解克鋒說，源於他的遭遇和多年積纍的好口碑，越來越多的人願意把工程交給他，「給我好多工程，賺了不少錢。」如今的解克鋒還在繼續從事工程承包，並開了4家混凝土公司。他說，家裡為二兒子準備了3套裝修好的房子，「如果提供線索，給20萬，如果把孩子找到送回來，100萬。」為了找到孩子，解克鋒承諾，願用百萬重金酬謝送回兒子的人。

「找到孩子，是我這一生最大的願望」，解克鋒說，自己每次與父母聊天，他們都會問是否找到了解清帥，但自己每次都只能給予二老失望的答案。解克鋒說，自己的父母年事已高，他希望能讓二老在有生之年早日再次見到孫子。

如今，解克鋒終於找回了兒子。解克鋒從警方處得知，解清帥被拐到邯鄲市，養父母早逝，一直跟著養父母的父母長大。近年來解清帥在成都工作，目前還沒結婚。

解克鋒哽咽稱，他已經為兒子準備好了房子，都已經裝修好了，2日他打算帶兒子去提一輛車，「特別對不住孩子，我想把這25年缺失的，都補回來。」對於有報道稱其億萬富翁，他澄清沒億萬身家，但千萬是有的。

解清帥說，他知道自己身世的消息已幾天了，需要一些時間慢慢適應，這事還沒告訴女友。

責任編輯：王明芳

