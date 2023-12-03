【國家安全】李家超：政府已開始23條立法準備工作　將與《港區國安法》連結

▲ 李家超在全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮視像致辭。(政府新聞處影片截圖)

特首李家超今日（3日）在全港學界國家安全常識挑戰賽啟動禮視像致辭指，《基本法》第二十三條規定，特區應自行立法禁止危害國家安全的行為和活動，政府已開始就第二十三條立法的準備工作，明年完成立法，與《港區國安法》連結起來，構建有效的國安法律系統，以完善維護國家安全的法律制度和執行機制。

律政司、保安局、教育局及香港善德基金會共同舉辦全港學界國家安全常識挑戰賽，今日在前法國外方傳道會大樓舉行啟動禮。律政司司長林定國主禮時指出，在當今世界充滿挑戰和變化的背景下，國家安全顯得尤為重要，培養市民大眾自覺維護國家安全是一項重大挑戰，不希望大家因其他人的惡意抹黑或攻擊，對《港區國安法》存有誤解，或是因為害怕受法律制裁，才遵守維護國家安全的法律。他指，

我們希望每個人都能清楚了解國家安全是安邦定國的基石，是人民美好生活的保障。尊重和遵守國安法律，不單是法律責任，亦是我們應有之義。我們要深刻銘記，若國家安全受威脅，安居樂業、幸福美滿的生活，只會是鏡中花、水中月。

保安局局長鄧炳強致辭時指，在國家安全教育方面，保安局一直推陳出新，除了透過紀律部隊青少年團體和《香港國安法》網上虛擬展覽推動國家安全教育外，亦於2021年與律政司合作推出了有關《香港國安法》的文獻匯編；並於2022年開始，與教育局一起合辦了國家安全齊參與的活動，項目都取得了良好的效果。在未來，保安局將繼續發掘更多推動國安教育的活動，為國安教育作出進一步的貢獻。

全港學界國家安全常識挑戰賽以問答比賽形式進行，分為小學組及中學組，設有隊際賽及個人賽，當中隊際賽有54間中、小學校出線半準決賽，角逐冠軍寶座。啟動禮及比賽的精華片段將由今日起至明年四月中逢星期日晚上十時三十分，於HOY資訊台《家國天下》節目播出，節目亦設「國安小知識」環節，讓市民對國家安全的概念有更深入的了解。

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責任編輯：區綽彥