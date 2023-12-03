  • 22°C
香港時間 : 20231203日 (週日) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廟街夜市】主辦商會：暫定12月15日舉行　長百米美食攤檔增至32檔

社會 16:16 2023/12/03

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

廟街夜市暫定12月15日舉行，為期5個月。（林宇翔攝）

廟街近年面臨老化，TOPick上月報道當地周五傍晚的人流疏落，有商販指近十多年生意已不景氣，疫情後更一落千丈，商會研推出夜市重振昔日的輝煌，詳情即看【下一頁】。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮透露，廟街夜市暫定12月15日舉行，為期5個月；長約100米的街道將增設32檔美食攤檔，較原定增加2檔熟食檔。

點擊圖片放大
+4
+3

廟街夜市的美食街將設在佐敦道至南京街一段約百米的街道上。陳錦榮稱，原定長約100米路段兩旁將增設30檔美食攤檔，當中20個為熱食檔及10檔路邊小食攤檔，惟計劃籌備下來，食街仍有空位，故將規模稍微擴大，熱食攤檔將增加至22個，路邊小食攤檔數目不變，每個販商攤檔面積約1米乘3米，提供的美食種類依舊多元化，除售賣本地特色小食外，還會邀請少數族裔人士售賣東南亞美食。

同時，夜市產生的噪音問題勢必滋擾附近民居，陳錦榮透露，商會已制定解決方案，夜市舉行期間會聘請4名工作人員，各2名華人及南亞裔人士會由每晚10時起巡邏，負責提醒攤檔及食客說話「細聲啲」。廟街中5個歌檔亦會於每晚10時起收檔，以降低對居民的影響。

記者：陳麗娜

相關文章

【天氣預報】季候風及雨帶抵港　早上氣溫低見14度日溫差達11度
今日 13:05
【天氣預報】季候風及雨帶抵港　早上氣溫低見14度日溫差達11度
【香港運動員】新聞博覽館昨辦運動員講座　江旻憓：要學懂以平常心比賽
今日 14:13
【香港運動員】新聞博覽館昨辦運動員講座　江旻憓：要學懂以平常心比賽
【社會發展】新聞博覽館慶祝五周年辦座談會　李家超：遇困難時不應妄自菲薄
今日 14:46
【社會發展】新聞博覽館慶祝五周年辦座談會　李家超：遇困難時不應妄自菲薄

你可能感興趣

【天氣預報】季候風及雨帶抵港　早上氣溫低見14度日溫差達11度
今日 13:05
【天氣預報】季候風及雨帶抵港　早上氣溫低見14度日溫差達11度
【香港運動員】新聞博覽館昨辦運動員講座　江旻憓：要學懂以平常心比賽
今日 14:13
【香港運動員】新聞博覽館昨辦運動員講座　江旻憓：要學懂以平常心比賽
【社會發展】新聞博覽館慶祝五周年辦座談會　李家超：遇困難時不應妄自菲薄
今日 14:46
【社會發展】新聞博覽館慶祝五周年辦座談會　李家超：遇困難時不應妄自菲薄
疫情 南亞 東南亞 美食 佐敦 商會 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

新聞女王丨高海寧血型罕有被紅十字會急Call幫忙　高Ling：緊張到硬晒軚
新聞女王丨高海寧血型罕有被紅十字會急Call幫忙　高Ling：緊張到硬晒軚
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間12:05）
【幸運攻略】六合彩結果出爐　即睇頭獎係咪落你袋
【幸運攻略】六合彩結果出爐　即睇頭獎係咪落你袋