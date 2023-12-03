【廟街夜市】主辦商會：暫定12月15日舉行　長百米美食攤檔增至32檔

▲ 廟街夜市暫定12月15日舉行，為期5個月。（林宇翔攝）

廟街近年面臨老化，TOPick上月報道當地周五傍晚的人流疏落，有商販指近十多年生意已不景氣，疫情後更一落千丈，商會研推出夜市重振昔日的輝煌，詳情即看【下一頁】。油麻地廟街販商商會主席陳錦榮透露，廟街夜市暫定12月15日舉行，為期5個月；長約100米的街道將增設32檔美食攤檔，較原定增加2檔熟食檔。

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廟街夜市的美食街將設在佐敦道至南京街一段約百米的街道上。陳錦榮稱，原定長約100米路段兩旁將增設30檔美食攤檔，當中20個為熱食檔及10檔路邊小食攤檔，惟計劃籌備下來，食街仍有空位，故將規模稍微擴大，熱食攤檔將增加至22個，路邊小食攤檔數目不變，每個販商攤檔面積約1米乘3米，提供的美食種類依舊多元化，除售賣本地特色小食外，還會邀請少數族裔人士售賣東南亞美食。

同時，夜市產生的噪音問題勢必滋擾附近民居，陳錦榮透露，商會已制定解決方案，夜市舉行期間會聘請4名工作人員，各2名華人及南亞裔人士會由每晚10時起巡邏，負責提醒攤檔及食客說話「細聲啲」。廟街中5個歌檔亦會於每晚10時起收檔，以降低對居民的影響。

記者：陳麗娜