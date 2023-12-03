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【開拓市場】陳茂波︰將竭力拓展與亞洲及中東夥伴關係　引入新資金

政治 16:19 2023/12/03

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財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波表示，環球政經局面錯綜複雜，外圍變化對香港的影響巨大，必須尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性。中東地區是强大的發展動力來源，香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。

陳茂波今日在網誌表示，環球政經環境，對各地市場帶來挑戰，但也帶來新的機遇、新夥伴。他引述世界經濟論壇的預測，東盟到2030年就會取代德國，成為全球第四大經濟體。他又提到，中東地區也是强大的發展動力來源，而基於地緣政治風險考慮，中東國家近年也意識到有必要分散投資，而香港的優勢成為了他們理想的選擇。

他引述沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）負責人指出，這次在香港推出產品，為亞洲投資者打開了解當地發展故事的一扇大門，也讓他們更深入了解到，本港連通國家和世界投資者和金融市場的「雙門戶」角色，看到本港雄厚的資金和人才實力，以及蓬勃的金融生態系統。他預期，這ETF上市後，香港和中東地區的合作將會更多更闊，資金、人才、資訊的雙向流動將會更深更廣。

另外，沙特阿拉伯未來投資倡議研究所將於本周四及五在香港舉行首屆「PRIORITY 亞洲峰會」。陳茂波指，峰會首次移師亞洲並選址香港，別具意義，象徵香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。是次峰會將以「塑造人類未來大趨勢」為主題，邀請沙特政府和主權基金代表到港出席。峰會亦滙聚世界各地的政商、金融領袖和投資者，共同探討亞洲快速的城市化和數字轉型步伐，以及亞洲如何推動影響未來的全球大趨勢。

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責任編輯：趙居逸

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