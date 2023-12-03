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【精神健康】黃仁龍籲配合政策為教師製造空間　及早識別自殺風險高學生

社會 18:48 2023/12/03

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黃仁龍今（3日）出席電視節目時指，關鍵是需減少老師其他工作量，為他們提供空間及早識別自殺風險高學生。（資料圖片）

近日接連發生學童輕生個案，政府推出三層應急機制應對，剛卸任精神健康諮詢委員會主席的黃仁龍今（3日）出席電視節目時指，關鍵是需減少老師其他工作量，為他們提供空間及早識別自殺風險高學生；惟存在很大挑戰，當局應考慮如何在政策上配合。他又稱，近期看到的學童輕生個案只是「冰山上的尖角」，相信嚴峻情況會在短期內維持。

政府在中學推出為期1至2個月學校為本的三層應急機制，協助學校及早識別及支援自殺風險高學生，黃仁龍認為政府推出機制是為應急，在短期攔截性處理，「2個月涉及人手相當密集，不可以無了期去做」；而參考有關數據，中學生情況較受關注，有需要針對處理。他亦相信，措施不是硬性規定，政府會就情況考慮是否有需要延伸及調整期限。

新機制下，由教職員識別有精神健康高風險個案，黃仁龍認為，關鍵是需減少教師其他工作量，為他們提供空間及早識別，從而作出轉介。他亦認為，學童、甚至任何人的輕生隱蔽性高，「愈想死愈不告訴你」，要識別有關學生存在很大挑戰。不過，他相信「小朋友或年輕人最需要的是陪伴」，因此當局應思考「如何讓老師不要過於忙碌，忙於培訓、追趕課程，給時間校長擁抱學生、陪伴傾訴、洞悉問題」，關懷及陪伴躁動、敏感的學生；同時，他指「老師復課後除了要追進度，仍有大量培訓、學校評核，相信需在機制、政策上作出配合，若有需要增撥更多資源、代課老師」。

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記者：梁凱婷

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