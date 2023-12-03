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新聞女王丨佘詩曼收工回家堅持睇熟劇本才休息　阿佘背默對白助記憶

娛樂 17:44 2023/12/03

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

佘詩曼在《新聞女王》的演出獲一致好評。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》播出以來成熱話，外間口碑兩極，有讚有彈，有部份人覺得《新聞女王》劇情離地，但另一方面有人認為劇情夠峰迴路轉。但不論如何，一致大讚演Man姐的「阿佘」佘詩曼演技出眾。

成功非僥倖，阿佘在熒幕前展大功架，背後付出不少汗水。在《新聞女王》內要應付大量對白，她日前上薛家燕的電台節目《開心大派對》受訪，表示：「每日都拍十場八場戲，要講好多大量資訊性對白。」所以連阿佘也坦言覺得不容易，稱每日收工回屋企會坐在寫字枱唞一啖氣先。

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阿佘背默對白

當家燕問是否覺得很疲倦，阿佘回答：「但我都唔會去落妝沖涼，要睇晒明日的劇本先，有甚麽重要場口，有甚麽位對白好難講，如果有就背咗先，之後就可以利用沖涼時間繼續背，因為我唔想浪費時間，寧願瞓多3個字，用埋沖涼嗰3個字去背稿。」

要記大量對白，因此問阿佘休息時會否不和其他人傾偈？她表示也會與工作人員講笑，但也會在休息時間繼續睇劇本，並用獨門方法幫助記憶。

阿佘說：「因為廠有好多紙，我會背默下一場戲，所以作成間錄影廠都係我啲紙。覺得背默會容易記到對白，我由《宮心計》已經係咁樣，覺得會容易入腦好多。」身為前輩的家燕姐聽後，也大讚阿佘詩曼，指她值得成功。

佘詩曼在拍攝做足功課。

撰文 : TOPick柴犬出動

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