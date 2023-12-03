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【氣候變化】馬會公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會簽合作聲明　攜手應對氣候變化對健康的影響

社會 17:50 2023/12/03

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公益慈善研究院。（資料圖片）

香港賽馬會公益慈善研究院與美國洛克菲勒基金會簽署合作聲明，雙方會以氣候及健康影響為策略重點，擴大不同按公平原則制定的方案，以應對氣候變化對全球的影響，尤其是對全球約33億的弱勢社群。

馬會行政總裁應家柏指，氣候變化及其對各地社區的衞生健康的巨大影響，是目前全球面對最迫切的問題，是次合作是研究院推出的首批項目之一，期望建立一個匯集專才的全球網絡，結合公益慈善研究院在東方、洛克菲勒基金在西方的號召力，以及雙方的財政資源，加強全球衞生健康系統對氣候變化的應變能力。

美國洛克菲勒基金會早前宣佈推出為期5年的策略藍圖，並總投入10億美元，旨在在於公共衞生和其他領域推出先導計劃並進一步擴大其規模，以提升人類發展機遇，並扭轉氣候轉變帶來的危機。主席 Rajiv J. Shah表示，正確的投資可更好適應全球暖化所帶來的轉變，更可推動全球持續提升各地的衞生健康系統，基金會很榮幸能與公益慈善研究院合作，更快共建應對氣候變化的方案，同時推動全球衞生健康領域的發展，保護弱勢社群。

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責任編輯：黃小冰

 

 

 

 

基金 應家柏 馬會 可持續發展 氣候暖化 弱勢社群

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