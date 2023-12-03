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【小巴加價】即日起11條九龍綠色小巴綫加價　加幅8.1%至2成

社會 18:31 2023/12/03

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

(資料圖片)

繼離島渡輪加價後，綠色專綫小巴亦出現漲價潮。運輸署通告顯示，今日（3日）有11條九龍區小巴綫加價，當中加幅最高是白田上邨往返至石硤尾站的循環線9M，由3.5元升至4.2元，加幅達到2成。

11條小巴綫全程收費加價如下：

路綫目的地原價新價加幅
12A大同新邨至旺角東站5.25.79.6%
12B港灣豪庭至旺角東站5.25.79.6%
12S大角咀（櫻桃街）至 旺角東站（循環線 ）5.56.212.7%
12白田邨至旺角東站5.46.214.8%
9M白田上邨至石硤尾站（循環線）3.54.220.0%
20新蒲崗至慈雲山（北）（循環線）5.46.113.0%
20M新蒲崗至黃大仙站44.512.5%
82彩興苑至啟德3.94.515.4%
54順天至樂富8.79.48.1%
54M順天至坪石（循環線）4.658.7%
54S順利紀律部隊宿舍至黃大仙（沙田坳道）（循環線）7.27.88.3%

資料來源：運輸署

註：四捨五入至小數。

11條小巴綫加價詳情如下：

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記者：陳麗娜

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