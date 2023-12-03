【小巴加價】即日起11條九龍綠色小巴綫加價 加幅8.1%至2成
社會 18:31 2023/12/03
繼離島渡輪加價後，綠色專綫小巴亦出現漲價潮。運輸署通告顯示，今日（3日）有11條九龍區小巴綫加價，當中加幅最高是白田上邨往返至石硤尾站的循環線9M，由3.5元升至4.2元，加幅達到2成。
11條小巴綫全程收費加價如下：
|路綫
|目的地
|原價
|新價
|加幅
|12A
|大同新邨至旺角東站
|5.2
|5.7
|9.6%
|12B
|港灣豪庭至旺角東站
|5.2
|5.7
|9.6%
|12S
|大角咀（櫻桃街）至 旺角東站（循環線 ）
|5.5
|6.2
|12.7%
|12
|白田邨至旺角東站
|5.4
|6.2
|14.8%
|9M
|白田上邨至石硤尾站（循環線）
|3.5
|4.2
|20.0%
|20
|新蒲崗至慈雲山（北）（循環線）
|5.4
|6.1
|13.0%
|20M
|新蒲崗至黃大仙站
|4
|4.5
|12.5%
|82
|彩興苑至啟德
|3.9
|4.5
|15.4%
|54
|順天至樂富
|8.7
|9.4
|8.1%
|54M
|順天至坪石（循環線）
|4.6
|5
|8.7%
|54S
|順利紀律部隊宿舍至黃大仙（沙田坳道）（循環線）
|7.2
|7.8
|8.3%
資料來源：運輸署
註：四捨五入至小數。
11條小巴綫加價詳情如下：
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記者：陳麗娜