【小巴加價】即日起11條九龍綠色小巴綫加價　加幅8.1%至2成

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繼離島渡輪加價後，綠色專綫小巴亦出現漲價潮。運輸署通告顯示，今日（3日）有11條九龍區小巴綫加價，當中加幅最高是白田上邨往返至石硤尾站的循環線9M，由3.5元升至4.2元，加幅達到2成。

11條小巴綫全程收費加價如下：

路綫 目的地 原價 新價 加幅 12A 大同新邨至旺角東站 5.2 5.7 9.6% 12B 港灣豪庭至旺角東站 5.2 5.7 9.6% 12S 大角咀（櫻桃街）至 旺角東站（循環線 ） 5.5 6.2 12.7% 12 白田邨至旺角東站 5.4 6.2 14.8% 9M 白田上邨至石硤尾站（循環線） 3.5 4.2 20.0% 20 新蒲崗至慈雲山（北）（循環線） 5.4 6.1 13.0% 20M 新蒲崗至黃大仙站 4 4.5 12.5% 82 彩興苑至啟德 3.9 4.5 15.4% 54 順天至樂富 8.7 9.4 8.1% 54M 順天至坪石（循環線） 4.6 5 8.7% 54S 順利紀律部隊宿舍至黃大仙（沙田坳道）（循環線） 7.2 7.8 8.3% 資料來源：運輸署 註：四捨五入至小數。

11條小巴綫加價詳情如下：

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記者：陳麗娜