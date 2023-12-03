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新聞女王丨李施嬅騷英式主播口音　落盡苦功邀專人逐粒音指導

娛樂 19:03 2023/12/03

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

李施嬅在《新聞女王》騷英語能力。

由佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》在本周焦點劇情之一，是「張家妍」李施嬅將展示其英語實力。因為《新聞女王》劇情將講傳聞英國首相秘密請辭，於是張家妍要向現任內閣大臣秘書求證。

在劇中，李施嬅要以英國口音加英語主播Tone演繹，簡單一句「Today’s big question,is the prime minister stepping down?」，令人一度錯覺以為李施嬅本身專業就是英語主播。

新聞女王丨李施嬅向TVB新聞之花偷師　Selena劇透家妍將還擊Man姐

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新聞女王丨聘請專人訓練

其實之前李施嬅在《金宵大廈2》中晒60年代英國口音已大獲好評，當時施嬅披露背後請專人訓練。

今次該名專人再度出手為施嬅進行特訓，雖然今次都是英國口音，但卻因年代差異致發音有所不同：「《金宵2》醫生講嘅英文係60年代英國口音，所以會傳統啲同有皇室少少嘅感覺，但今時今日嘅英國口音已經Casual咗。我英國嘅Dialect Coach（方言教練）英國、美國、法國口音都識，佢好好，每次同我上堂都係逐個音幫我執，希望令我真係似喺嗰度（英國）長大嘅人。」

《金宵大廈2》

新聞女王丨施嬅落盡苦功

至於為何要英國口音，一切只為還原張家妍角色的背景：「因為監製同我講張家妍係英國讀書回流返香港，所以佢嘅英文絕對要用英國口音。」

問到為何廣東話及英語主播Tone都能應付自如，施嬅謙稱就是要盡力做好功課和背熟所有主播稿：「主播腔我真係練咗好多好多好多次，幾百次甚至一千次，由節奏、音樂感、速度到咬字等，總之我一有時間就係咁練係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。因為啲稿我要背好晒，我先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力大，但我覺得係必須要做到。」 

《新聞女王》

新聞女王丨入讀加拿大名校

事實李施嬅英語一向好，她在7歲隨家人移民到加拿大多倫多，並在University of Toronto主修會計，更曾是學校商科學生會副主席，而University of Toronto是加拿大乃至全球最頂尖的學府之一，加拿大不少政要都在此校畢業。

不過，李施嬅因為於2003年回港參加港姐，之後加入TVB當藝人所以輟學。

《Blood and Water》

另外，李施嬅在2017年美加微電影《Once More》，更憑此奪得國際性的 European Cinematography Awards 和 Los Angeles Film Awards 的「最佳女演員」封后。

此外，她還參演加拿大劇《Blood and Water》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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