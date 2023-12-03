香港小姐丨「東涌羅浩楷」利愛安結婚　踏入人生新階段：盼一起白頭到老

▲ 利愛安與丈夫。

港姐利愛安（Kirsten）結婚！在2021年因在香港小姐面試首日，在傳媒面前說了句「come from Tung Chung」被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安，之後入TVB參演處境劇《愛回家之開心速遞》。

不過利愛安很快沒有再在幕前演出，在今年8月27日，利愛安在個人社交平台上載3張摸孕肚的照片及BB超聲波相，當時公布自己已懷孕12周。

【香港小姐】「東涌羅浩楷」利愛安宣布懷孕 幸福摸孕肚：Excited to meet you my baby

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利愛安甜蜜出嫁

在今日（12月3日），利愛安在個人社交平台宣布結婚。從相中所見，懷住孕肚的她與丈夫穿便服簽紙，二人並幸福地互相戴上婚戒，正式刃為夫婦，她寫道：

Dearest Honey❤️🙈, our marriage marks a special moment in our lives, it’s the start of a new stage in our relationship. I cherish every moment with you, and I hope to grow old with you and make more memories together. I love you from the bottom of my heart. Lots of Love From, Sweetie ❤️

她大約意思表示二人結婚齊踏入人生另一新階段，而她十分珍惜與丈夫一起時光，期望齊白頭到老，並表示打從心底愛著丈夫。