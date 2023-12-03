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【校慶】聖保羅書院辦170周年校慶晚宴　李家超：讀書時代回憶千載不變

社會 21:22 2023/12/03

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行政長官李家超（第一排中）出席聖保羅書院170周年校慶晚宴。（梁偉榮攝）

聖保羅書院今（3日）於在會議展覽中心大會堂舉行170周年校慶晚宴，行政長官李家超到場出席，他於致辭時表示，自己是讀男校出身，而且參選特首時的口號都強調「together」，因此對晚宴口號很有親切感；並相信畢業生及師生會藉此重溫校園青蔥歲月，更令他想起溫拿樂隊的《千載不變》。

晚宴中，畢業60年、1963屆的立法會前主席曾鈺成與同屆校友同台表演，為母校祝賀；同為校友的香港樂隊Nowhere Boys亦為母校獻唱；而無綫電視藝人許文軒亦夥拍前香港電台助理廣播處長張文新主持170周年校慶晚宴。未有到場的林峯則預先拍攝視頻送上祝賀，表示感恩母校帶給他的一切。

行政長官李家超於致辭時表示，聖保羅書院屹立超過1個半世紀，以培育青年全人發展為任，作育英才，在170年以來，秉持辦學宗旨，默默耕耘，培育了一代又一代的社會棟樑，為國家、為香港的發展作出重要貢獻，成績有目共睹。他亦稱，自己是讀男校出身，而且參選特首時的口號都強調「together」，因此對晚宴口號很有親切感。

李家超又表示，在170周年校慶的重要日子，不同年代的畢業生及師生聚首一堂，相信大家都會藉此重溫校園青蔥歲月，在感恩之中邁步向前，同時「感謝母校培育我們與同學之間的友情、一世的兄弟情。大家長大了，仍會記得在讀書時代，同學兄弟們一齊代表自己班或者學校，贏了某一場球賽，又或者一齊贏了某一場辯論比賽。那一份純真、快樂的同學情、兄弟情，那一份回憶，都陪伴我們一世，千載不變」；這些不變，更令他想起溫拿樂隊《千載不變》一曲的歌詞。

是次校慶的口號「弘道樹人百七載，教風熏沐萬千秋」是由1967年的校友創作，象徵書院一直以來春風化雨；至於今晚晚宴，就以年輕校友創作的「Brothers here，we stand together」作為口號。

聖保羅書院於1851年成立，在過去170多年孕育多位傑出舊生，在醫療保健、工商業、教育，以至政府、社福、文化及演藝等界別作出重大貢獻。

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責任編輯：梁凱婷

 

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