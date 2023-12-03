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TVB小生花旦丨何廣沛透過拍劇對心肺復甦法有認知　吳若希當媽後更加珍惜生命

娛樂 22:04 2023/12/03

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

吳若希與何廣沛呼籲大眾學習心肺復甦法（CPR）及去顫法。

由國際扶輪3450地區、香港東北扶輪社聯同香港聖約翰救護機構合作舉辧的「心肺復甦法及去顫法教育計劃 2023-2024」昨日（12月2日）在香港聖約翰救護機構總部舉行開幕典禮，藝人何廣沛及吳若希應邀出席。

一眾主禮嘉賓包括何廣沛及吳若希主持開幕儀式。

呼籲學習CPR+去顫法

吳若希與何廣沛在活動上呼籲大眾學習心肺復甦法（CPR）及去顫法。

當中，已是第二次為活動 擔任主禮嘉賓的何廣沛表示，過往拍劇飾演救護員已開始對CPR有所認識，到近期再拍醫療主題劇集，更進一步體會到若要成功救人，提升存活率，最佳方法就是上急救證書課程，學識如何用CPR及自動心臟除顫器（AED）施救。

因為意外隨時發生，若計劃能廣泛推廣至不同機構，甚至成為學校的必修科，就更多生命可以獲救。

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至於另一嘉賓吳若希則坦言當母親後，更加珍惜生命，若能以急救知識救人，不僅可以拯救一條生命，更可拯救一個家庭。

所以小時候參加過聖若翰救傷隊的她，未來亦有意學習急救，同時亦希望身邊同事、朋友也一同學習，拯救更多生命。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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