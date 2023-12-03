【港區國安法】涉違國安法早前獲准赴加升學　周庭決定棄保不回港

▲ 前香港眾志成員周庭。（資料圖片）

涉嫌觸犯違反《港區國安法》下的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，獲准保釋的前香港眾志副秘書長周庭，今日透露自己身在加拿大多倫多，本來年底要就《港區國安法》回港報到，經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理和心理健康，「我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」

周庭今日在社交媒體發文指，今年七月初，國安告知，如果想到加拿大升學，有一個條件，是由香港警務處國安處人員陪同到一次中國大陸，國安會安排和她一起申請回鄉證，然後一同到深圳一日，完成行程後便會把護照交還給她，只需在大學假期時回港報到就可以。

她稱，今年八月，在五名香港國安人員的陪同下，到了中國大陸，參觀「改革開放展覽」和騰訊總部等。在九月中順利離開香港到加拿大多倫多升學，護照在出發前一天收到。

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責任編輯：區綽彥