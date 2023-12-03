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【罕見意外】東航上海飛港客機引擎葉片斷裂急降廈門　乘客：感覺呼吸都停滯了

社會 23:12 2023/12/03

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（東航微博圖片）

中國東方航空一架由上海飛往香港的客機(航班編號：MU721)，今早（3日）因故障要轉飛廈門，最終安全落地，據網上流傳片段，事發時機身和座椅不斷震動，亦有乘客發文形容，「彷彿拖拉機啟動時一樣，還伴有強烈的燒焦氣味。」

涉事的MU721航班，早上8時半從上海虹橋機場起飛，原定早上10時50分抵達赤鱲角機場。有乘客在社交平台表示，飛機起飛後不到一個半小時，突然聽到左側有一聲巨響，然後機身開始出現劇烈抖動，亦伴有強烈的燒焦氣味，其咖啡及茶均抖至溢出，形容自己「呼吸都停滯了」，約20分鐘後飛機成功降落。

有乘客在社交平台上載視頻和圖片，顯示事發時飛機發生劇烈震動，落地後清晰可見其中一個引擎部分葉片斷裂。 

東航在微博稱，今日一班從上海虹橋至香港的航班於飛行期間出現故障信息，為確保飛行安全，機組按程序處置、備降廈門進一步檢查，航班已於早上9時59分安全落地，對造成不便致歉。

航班資料顯示，執行今次飛行的是空中巴士330型客機。機齡6.5年。

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責任編輯：黃小冰

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