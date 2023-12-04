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【以巴衝突】何順文稱與學生共商後叫停加沙論壇　「有人暗示到場干擾」

社會 00:02 2023/12/04

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「加沙人道主義危機」（Gaza humanitarian crisis）主題講座原定於10月30日舉行。（恒大EM-Power instagram截圖）

由恒生大學學生組織、原定10月30日舉行的「加沙人道主義危機」主題講座臨時取消，主講學者事後指恒大校長何順文決定取消。何順文受訪時證實，相關學生組織當日曾詢問他意見，何解釋有人致電學校暗示會到場干擾講座，強調考慮校園安全，與學生共同商議決定叫停活動。

與學生共同決定　校方無干預

何順文強調校方完全無干預，他直至活動當日早上才知悉事件，「好多人俾電話學校，話如果搞呢啲（講座）會引起好多對立，甚至有暗示嚟現場干擾。」

何順文指，不同人對有關講座有「不同立場和理解」，強調校方完全無立場，但明知有可能發生衝突，為免激化事情，及保障參加者和師生安全，只有決定取消，又指校方已向受影響當事人道歉。

他不認為取消活動等於失去言論自由，建議活動加入不同持份者和角度便沒問題。

此外，何順文說，過去一直歡迎學生隨時直接到校長室找他，表達訴求和看法，校方跟學生會保持密切溝通，他每年也出席學生會舉辦的盆菜千人宴。他亦計劃疫情後復辦「與校長同行」活動，跟學生行山、跑步。

明年會否續任　「將適時公布」

至於涉及反修例活動的學生，他稱有紀錄的不超過5、6個，大部分已經畢業，基本上毋須校方支援。

何順文自2013年上任恒管（恒大升格前身）校長，經歷2018年升格大學，已踏入第10年，他自言是香港任期最長的大學校長，將適時公布明年會否續任，透露需平衡家庭及工作。

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記者：馮琪雅

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