【大灣區】恒生大學暫無意開內地分校　北都大學城已「掛號報名」

▲ 恒大校長何順文強調課程不只為學生「搵工」，而是為學生培育共通技能和知識。（朱永倫攝）

近年本港不少大學加強與內地合作，恒生大學校長何順文表明，暫時無意拓展內地分校，但針對政府計劃在北部都會區發展「大學教育城」，校方已向政府「掛號報名」，亦會針對北都發展需要，推出房地產相關課程。

在港吸學生 暫無意開內地分校

對於施政報告提出在北部都會區發展大學教育城，何順文表示，雖然目前未知具體內容，但如果有需要，恒大亦願意參與相關計劃，例如跟內地合作等。此外，他透露，恒大校務委員會日前開會，確定暫時不會到內地開設分校，目前恒大以香港為基地，吸引其他地區學生。

他解釋，恒大不似其他大學有數十年經驗和人手，目前希望先集中做好香港校園發展，另考慮到風險管理，校方不熟悉內地辦學的政制和政策，故暫時等待其他大學汲取經驗。不過，恒大同時計劃擴大在大灣區的參與，會在不同內地城市設立「恒生大學中心」，例如借用部分內地大學場地，建立聯合研究中心和研究院，舉辦活動及講座等。

另一方面，何順文說，大學未來5年發展定位是「博雅+專業」，「我哋唔會玩其他學校嘅遊戲、指標」，亦無意跟隨其他大學發展職專或「應用大學」，開辦實驗室技術或護理等課程。

針對北都發展 擬推房地產課程

何順文笑言或者跟他的性格有關，「不希望一窩蜂做同一樣嘢」，強調恒大課程不只為學生「搵工」，而是為學生培育共通技能和知識，應對社會變化。惟他坦言全球博雅教育都遇到一些挑戰，舉例如美國亦出現學生人數下降，影響財政，但恒大同時強調專業元素，不少恒大學生主修專業課程，涉及AI、大數據和物流管理等，未來計劃利用現在學科優勢，重點發展多個課程，舉例如針對北都發展需要，推出房地產課程。

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記者：馮琪雅