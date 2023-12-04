  • 21°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 00:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大學發展】恒大內地生報讀超4倍　何順文：未來5年重點增碩士課程「不會無限擴大」

社會 00:00 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

恒大校長何順文分享大學未來5年發展計劃，包括將新課程發展重心轉移到碩士課程。（朱永倫攝）

近年自資院校收生備受關注。恒生大學校長何順文表示，雖然本科生呈跌勢，內地生報讀人數「驚人」，碩士課程報名更超額高達4、5倍，故恒大已決定未來5年減慢本科課程發展，改為每年增辦碩士課程，碩士生比例上限為3成，更擬為內地碩士生增開中文授課班。

何順文又透露正尋覓租用海景物業作為市區教學中心，主要供碩士生使用，何順文亦透露1名商人看準內地生來港的商機，有意收購遴近酒店，改為大學生宿舍，優先以「特別價錢」予恒大學生租住。

何順文：本科生為主　碩士少於3成

何順文接受本報訪問談及恒大未來5年發展，他提到恒大過去每年都有推出新課程，表明不擔心收生問題，但相比4、5年前高峰，本科生收生人數亦減少了約200人；他形容幸運地以內地生為主的非本地生上升，令每年收生數字達到少於1,800人的理想水平；至於近年碩士生人數急升，由400人增至今年600多人，估計明年會增至800人，在5年內若仍有需求，估計可逐步增至1,500人。

何順文表示，因應本港中六生人口跌勢，恒大需減慢本科發展步伐，目標未來每年能推出全新碩士課程。舉例恒大今年推出2個新碩士課程，分別涉及文化遺產管理，以及公共政策及風險管理，明年計劃開辦藝術文化傳播學士課程，正待政府批准。惟何順文亦說不會像部分大學般，「無限」加開碩士課程，強調恒大仍以本科生為主，碩士生比例維持不多於30%。

隨着高才通吸引內地人來港，何順文形容今年碩士課程內地生報名數字「大得驚人」，是課程學額的4、5倍，但由於該校主要用英語授課，很多學生英文水平未達標而被拒收；被問到大學未來會否變成主要服務內地生？何順文強調不會降低收生要求，須考慮申請者的成績、就讀學校和英文程度，但透露將來或視乎需求，為內地生開辦「中文班」、「普通話班」。

為內地生辦中文班　續吸海外生

惟何順文承認，大學需要吸引更多內地以外的學生，舉例如恒大今年推出4年學費全免的外生生入學獎學金，除內地及台灣外，為10個東盟國家各設至少1個名額，每名學生涉及約50萬元獎學金。

此外，何順文亦透露擬於1、2年內推出恒大首個博士課程，有別於傳統學術型博士課程，他透露首個課程料涉決策分析範疇，需運用學生工作經驗，舉例如利用AI和大數據等去解決公司機構拓展轉型問題等，形容是全港、甚至全球首創。

何順文亦表示，沙田校舍空間有限，只有1,300個宿位，全校學生人數目前有6,000人，目標維持少於7,000人；為更好利用2成內地生限額，恒大計劃短期內尋覓租用私人物業作為市區教學中心，希望價錢相宜及「有海景」，主要供新課程和碩士班使用，形容碩士生傾向在「較現代」課室上課，亦方便學生來往中環、尖沙咀等辦公室，料確認地點及裝修後，明年暑假可啟用。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅

相關文章

【以巴衝突】何順文稱與學生共商後叫停加沙論壇　「有人暗示到場干擾」
今日 00:02
【以巴衝突】何順文稱與學生共商後叫停加沙論壇　「有人暗示到場干擾」
【大灣區】恒生大學暫無意開內地分校　北都大學城已「掛號報名」
今日 00:01
【大灣區】恒生大學暫無意開內地分校　北都大學城已「掛號報名」

你可能感興趣

【以巴衝突】何順文稱與學生共商後叫停加沙論壇　「有人暗示到場干擾」
今日 00:02
【以巴衝突】何順文稱與學生共商後叫停加沙論壇　「有人暗示到場干擾」
【大灣區】恒生大學暫無意開內地分校　北都大學城已「掛號報名」
今日 00:01
【大灣區】恒生大學暫無意開內地分校　北都大學城已「掛號報名」
香港恒生大學 高才通 人工智能 大學 碩士 博士 學士 中環 沙田 人口

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月03日 時間20:05）
急症室最長等候時間（12月03日 時間20:05）