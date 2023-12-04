【大學發展】恒大內地生報讀超4倍　何順文：未來5年重點增碩士課程「不會無限擴大」

▲ 恒大校長何順文分享大學未來5年發展計劃，包括將新課程發展重心轉移到碩士課程。（朱永倫攝）

近年自資院校收生備受關注。恒生大學校長何順文表示，雖然本科生呈跌勢，內地生報讀人數「驚人」，碩士課程報名更超額高達4、5倍，故恒大已決定未來5年減慢本科課程發展，改為每年增辦碩士課程，碩士生比例上限為3成，更擬為內地碩士生增開中文授課班。

何順文又透露正尋覓租用海景物業作為市區教學中心，主要供碩士生使用，何順文亦透露1名商人看準內地生來港的商機，有意收購遴近酒店，改為大學生宿舍，優先以「特別價錢」予恒大學生租住。

何順文：本科生為主 碩士少於3成

何順文接受本報訪問談及恒大未來5年發展，他提到恒大過去每年都有推出新課程，表明不擔心收生問題，但相比4、5年前高峰，本科生收生人數亦減少了約200人；他形容幸運地以內地生為主的非本地生上升，令每年收生數字達到少於1,800人的理想水平；至於近年碩士生人數急升，由400人增至今年600多人，估計明年會增至800人，在5年內若仍有需求，估計可逐步增至1,500人。

何順文表示，因應本港中六生人口跌勢，恒大需減慢本科發展步伐，目標未來每年能推出全新碩士課程。舉例恒大今年推出2個新碩士課程，分別涉及文化遺產管理，以及公共政策及風險管理，明年計劃開辦藝術文化傳播學士課程，正待政府批准。惟何順文亦說不會像部分大學般，「無限」加開碩士課程，強調恒大仍以本科生為主，碩士生比例維持不多於30%。

隨着高才通吸引內地人來港，何順文形容今年碩士課程內地生報名數字「大得驚人」，是課程學額的4、5倍，但由於該校主要用英語授課，很多學生英文水平未達標而被拒收；被問到大學未來會否變成主要服務內地生？何順文強調不會降低收生要求，須考慮申請者的成績、就讀學校和英文程度，但透露將來或視乎需求，為內地生開辦「中文班」、「普通話班」。

為內地生辦中文班 續吸海外生

惟何順文承認，大學需要吸引更多內地以外的學生，舉例如恒大今年推出4年學費全免的外生生入學獎學金，除內地及台灣外，為10個東盟國家各設至少1個名額，每名學生涉及約50萬元獎學金。

此外，何順文亦透露擬於1、2年內推出恒大首個博士課程，有別於傳統學術型博士課程，他透露首個課程料涉決策分析範疇，需運用學生工作經驗，舉例如利用AI和大數據等去解決公司機構拓展轉型問題等，形容是全港、甚至全球首創。

何順文亦表示，沙田校舍空間有限，只有1,300個宿位，全校學生人數目前有6,000人，目標維持少於7,000人；為更好利用2成內地生限額，恒大計劃短期內尋覓租用私人物業作為市區教學中心，希望價錢相宜及「有海景」，主要供新課程和碩士班使用，形容碩士生傾向在「較現代」課室上課，亦方便學生來往中環、尖沙咀等辦公室，料確認地點及裝修後，明年暑假可啟用。

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記者：馮琪雅