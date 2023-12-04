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禁用手機︱逾三分一15歲學童無法讀寫　紐西蘭全國學校禁用手機盼提高成績

升學教育 10:45 2023/12/04

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逾1/3學童無法讀寫，紐西蘭全國學校禁用電話。

學童用太多手機，往往影響專注力發展及學習進度。紐西蘭的學校曾經擁有世界上最好的讀寫成績，但現時閱讀和寫作水平卻下降至令人擔憂的程度。當地政府近日宣布最新教育政策，在全國各地學校禁止學生使用手機，期望扭轉他們讀寫水平急降的危機。

據外媒報道，紐西蘭慈善機構Education Hub在2022年進行的研究發現，逾3分之1的15歲青少年幾乎無法讀寫，形容出現「讀寫危機」，必須採取措施解決。該國新任教育部長Erica Stanford表示，紐西蘭只有不到一半的年輕人識字及算術水平達到標準。

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此外，聯合國在今年7月發布的一份報告亦建議，應禁止學生在學校時使用手機，以提高學生成績及減輕網絡欺凌的影響。

總理拉克森（Christopher Luxon）宣布，將來新政府上任的首100日內，頒布禁令，禁止全國學校學生在上課時間使用手機。他認為，此舉有助學生加強專注力，減少干擾行為，以提高學生的成績。

拉克森政府也打算改革學校課程，包括對英語及數學進行修改，從明年開始，強制中小學每日教授一小時的閱讀、寫作和數學課程。在「經濟合作暨發展組織」（OECD）進行的2018年國際學生評估世界排名中，紐西蘭在閱讀、科學和數學方面分別排名第11、12及27位。

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責任編輯：王明芳

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