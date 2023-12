夫妻放閃丨黃浩然賀結婚18周年發文甜爆燈　感謝太太陪伴：謝謝你令我變得更好

▲ 黃浩然夫婦放閃!

黃浩然跟太太莫家嘉(Kaka)今年結婚18周年,前日(12月1日)黃浩然在社交平台晒合照兼發文放閃,他未有撇下一對寶貝仔享受二人世界,反而一家四口齊齊食日本菜!

感激愛妻陪伴走過高低

曾自言臭脾氣的黃浩然感激太太的包容,他寫道:「不經不覺間我們已一起走了18年,謝謝你令我變得更好,謝謝你包容我的一切一切,謝謝你對我們家庭的犧牲和付出,感恩你能陪我走過人生高高低低,人生的每一段路!」

【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架 棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬

最後他發表甜爆愛的宣言:「未來的日子,希望我們能夠繼續健康,快樂,幸福無憂的走下去,希望你至少俾我煩多你50年!Happy 18th Anniversary!」

對於老公的甜蜜宣言,莫家嘉也留言回應:「老公B Love you 3000 and more」,真係隔著個mon都感受到那份甜蜜,此外,家嘉分享相同的照片兼寫道:「Magic,Amazing 18th!! Happy Anniversary 簡單就好Love you all ,仲有我倆個寶貝豬!」

【家族榮耀】暖男黃浩然重視家庭生活 曾患重病感激太太不離不棄

黃浩然跟任職形象設計的莫家嘉於2005年12月結婚,婚後先後誕下兒子Kayden和Ransley,三年抱兩,一家四口溫馨非常。

家嘉不時在社交平台上載生活日常,從中可見儘管黃浩然工作多繁忙,一定抽時間陪伴家人,閒時更送上驚喜冧愛妻。

100分愛妻號

與黃浩然合作無間的黃翠如曾於節目《煮東煮西》大爆小秘密,她稱以「100分愛妻號」來形容這位好拍檔,為了尊重太太家嘉,黃浩然視手提號碼為高度機密,翠如說:「佢話盡量都唔畀電話女演員,因為佢唔想老婆擔心。」

說畢,更打蛇隨棍上追問同場的家嘉:「佢個電話係咪真係好少女仔電話架?」家嘉隨即甜笑回應:「我冇睇過,不過我知道佢係唔鍾意畀電話人。」

翠如又指,黃浩然心目中永遠太太最靚,她說:「好多女演員咪好靚嘅…佢永遠第二句都係話:『我覺得我老婆正過佢』。」

