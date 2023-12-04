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夫妻放閃丨黃浩然賀結婚18周年發文甜爆燈　感謝太太陪伴：謝謝你令我變得更好

娛樂 10:19 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

黃浩然夫婦放閃！

黃浩然跟太太莫家嘉（Kaka）今年結婚18周年，前日（12月1日）黃浩然在社交平台晒合照兼發文放閃，他未有撇下一對寶貝仔享受二人世界，反而一家四口齊齊食日本菜！

感激愛妻陪伴走過高低

曾自言臭脾氣的黃浩然感激太太的包容，他寫道：「不經不覺間我們已一起走了18年，謝謝你令我變得更好，謝謝你包容我的一切一切，謝謝你對我們家庭的犧牲和付出，感恩你能陪我走過人生高高低低，人生的每一段路！」

【星二代教育】黃浩然囝囝學跆拳道顯功架　棄名校轉讀新興國際校年學費近20萬

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最後他發表甜爆愛的宣言：「未來的日子，希望我們能夠繼續健康，快樂，幸福無憂的走下去，希望你至少俾我煩多你50年！Happy 18th Anniversary!」

對於老公的甜蜜宣言，莫家嘉也留言回應：「老公B Love you 3000 and more」，真係隔著個mon都感受到那份甜蜜，此外，家嘉分享相同的照片兼寫道：「Magic，Amazing 18th!! Happy Anniversary 簡單就好Love you all ，仲有我倆個寶貝豬！」

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【家族榮耀】暖男黃浩然重視家庭生活　曾患重病感激太太不離不棄

黃浩然跟任職形象設計的莫家嘉於2005年12月結婚，婚後先後誕下兒子Kayden和Ransley，三年抱兩，一家四口溫馨非常。

家嘉不時在社交平台上載生活日常，從中可見儘管黃浩然工作多繁忙，一定抽時間陪伴家人，閒時更送上驚喜冧愛妻。

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100分愛妻號

與黃浩然合作無間的黃翠如曾於節目《煮東煮西》大爆小秘密，她稱以「100分愛妻號」來形容這位好拍檔，為了尊重太太家嘉，黃浩然視手提號碼為高度機密，翠如說：「佢話盡量都唔畀電話女演員，因為佢唔想老婆擔心。」

說畢，更打蛇隨棍上追問同場的家嘉：「佢個電話係咪真係好少女仔電話架？」家嘉隨即甜笑回應：「我冇睇過，不過我知道佢係唔鍾意畀電話人。」

翠如又指，黃浩然心目中永遠太太最靚，她說：「好多女演員咪好靚嘅…佢永遠第二句都係話：『我覺得我老婆正過佢』。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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