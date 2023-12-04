【恒大危機】中國恒大集團被呈請清盤再押後　呈請人今不要求清盤押後明年1月底再訊

▲ 中國恒大集團（03333）遭呈請清盤案今（4日）於高等法院再訊。（資料圖片）

中國恒大集團（03333）遭呈請清盤案，今（4日）於高等法院再訊，呈請一方今突然表示暫時不會要求法庭頒布清盤令，且不反對中國恒大集團申請押後。中國恒大集團表示需時再商討修訂重組方案，故要求押後5星期。法官聽取各方陳詞後，初步認為重組方案缺乏重要細節，質疑押後5星期能否獲得債權人支持，遂押後清盤聆訊至2024年1月29日再訊。

呈請人Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited，位於南太平洋島國薩摩亞；被呈請公司為中國恒大集團。

呈請一方甫開庭表示，今天不會要求法庭頒令清盤，亦不反對中國恒大集團申請押後清盤聆訊。法官表示與呈交法庭之爭議大不相同，呈請一方表示按照指示，今天不會尋求法庭頒令清盤。

中國恒大集團一方表示，要求押後清盤聆訊至2024年1月8日，以便商討修訂重組方案，並透露重組方案並不涉及發行股份或債券，第1步先就恒大集團、恒大物業（06666） 及恒大汽車 (00708）3間上巿公司部分海外資產，分配股權予債權人，並預備交易證書 。

法官質疑交易證書沒有諮詢法律意見，重組方案亦缺乏具體細節，並指以往的重組方案失敗收場，質疑5星期內債權人如何支持修訂重組方案。代表部分債權人一方表示不反對押後，但認為不應押後多於5星期，並要求呈請一方表明是否仍尋求清盤命令。

法官最終將清盤聆訊押後至2024年1月29日早上進行，若屆時已頒令清盤，預留同日下午處理規管令，其間中國恒大集團須就重組方案呈交誓章，呈請一方須於聆訊前不少於7天，通知各方是否仍繼續呈請清盤。

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記者：林育慧