猝死風險｜ 56歲日本男子澳門塔玩笨豬跳猝亡　近$3000玩1次　16情況簽「生死狀」申報

一名持日本護照的56歲男子昨日（3日）在澳門旅遊塔進行「笨豬跳」後，落地後卻出現氣促不適，其後失去呼吸及心跳，經送院搶救後傍晚不治。據官方網站顯示，參加者在參與活動前，有責任向職員申報16種身體情況，不過未有硬性規定參加者身體如擁有上述情況，不一定無法參與相關極限活動。

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參加者須填寫「生死狀」

事發昨日下午近4時半，澳門警方及消防員接報到場後，該男子已經沒有呼吸及心跳，亦無表現傷痕，事後被送往山頂醫院搶救，至傍晚約5時40分不治。

據資料顯示，澳門旅遊塔笨豬跳冒險活動由全球連鎖冒險旅遊公司「AJ Hackett」負責營運，費用為每位2,888澳元（約2800港元）。官方網站列明，參加者必須填寫俗稱「生死狀」的責任釋除書，參加者身體如有以下身體情況，有責任向職員申報，但官方網站亦列明，擁有這些健康狀況的人士不一定無法參與有關極限活動。

高血壓

心臟問題

糖尿病

懷孕

癲癇

曾經脫臼

裝有義肢

神經系統疾病

最近曾經扭傷

皮膚脆弱

氣喘

聾啞

身體曾損傷

最近曾接受手術

身體有殘疾

任何其他醫療狀況

據澳門旅遊局今年2月22日表示，澳門旅遊塔的「笨豬跳」是全世界最高，挑戰者從233米高空平台躍下後將以每小時200公里的高速劃破長空，自由下墜僅需時4至5秒。

突發心臟停頓3大因素

一般參與「笨豬跳」等極限活動，其實有誘發心臟病的風險。突發性心臟停頓是指心跳突然停止，導致此情況發生，遺傳性心律基金會顧問莫毅成醫生曾指出，有以下3方面：

1.心室纖顫（VF）：8至9成的突發性心臟停頓皆由VF引起，心律突然出現混亂，心跳一分鐘可跳200至300下，但每一下心跳都不能把血液有效泵出。出現VF的病人表徵包括無脈搏、無呼吸及失去意識等。

2.心搏停頓：從心電圖看，病人的心跳完全停止，毫無活動迹象。

3.無脈性電氣活動：病人從心電圖看是有活動波幅，惟觸摸脈搏卻無跳動，表示心室無機械泵送，造成病人無心跳。當無心跳時，無血液泵上腦，病人會暈倒，繼而失去意識及呼吸，呈現無生命迹象。

心臟停頓時間愈久，死亡率愈高，原因是無心跳時，心臟無法供應血液及氧氣至其他器官，特別是腦部，對血液及氧氣的需求最敏感，有指急救要在黃金三分鐘、五分鐘之說，5分鐘後就算成功救活一個病人，當腦部經過幾分鐘的缺氧，就算生存到也有腦部缺氧的徵狀。

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責任編輯：羅嘉欣