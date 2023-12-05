【區區有好校】 路德會協同中學 重價值教育助建正向品格 以國際文化校園締造英語環境
學校與校友之間的緊密聯繫，正是校園生活豐盛的真實反映。路德會協同中學用心關顧學生的全人發展與健康成長，促使不少舊生重返母校應聘教師或擔當義工。今年新上任的校長陳婉玲甫上任即接受同學邀約用膳，加深對他們的了解，冀延續這份關愛學生的優良傳統，令「協同人」的網絡能不斷擴展。
路德會協同中學於上世紀50年代成立的初衷，源於一群美國宣教士決心辦學，為本港貧困學童提供讀書機會。經歷70載發展，該校曾經原址重建，令校舍煥然一新，也持續引入嶄新軟硬件，應對時代變遷。惟始終不變的是推展基督化全人教育，確保學生在靈、德、智、體、群、美這六育達致均衡發展，同時在這所充滿關愛與人情味的中學度過成長階段，如同校訓「信、望、愛」所言，長大後成為信實良善、對未來具盼望、對社會有貢獻，而又能愛人、愛神和愛自己的「協同人」。
海外義工駐校 與學生交流
因應與宣教士的淵源甚深，陳校長稱，這亦造就該校推出獨一無二的「國際文化校園計劃」，透過定期邀請美國路德會的義工駐校或前來交流，讓同學可藉着與他們溝通，鍛鍊英語會話及認識不同文化，擴闊視野。「早前我們應美國駐港總領事梅儒瑞的邀請，在感恩節前往他的官邸共晉午餐，參與同學對有機會出席重要場合表現雀躍，更可藉此實踐餐桌禮儀，開闊眼界。」
秉承基督教信仰，陳校長表示，學校很重視實踐價值教育，為此建構了完善的校本設計生命教育課程，使學生可培養聖經提及的12種美好品格，包括仁愛、喜樂、和平、恩慈、忍耐、良善、信實、溫柔、節制、剛强、順服和聖潔，並轉化為成長的核心價值，達致全人教育的理念。
鼓勵持續進步 培養正向價值觀
「由新學年開始，我亦訂立了一個名為「1% better every day」（每日進步1%）的活動，並向同學送贈文具及經文卡等小禮物以作打氣，期望他們為自己制定進步的目標，可由每日培養一個良好的小習慣開始，讓自己達成一個小進步。」陳校長續說，只要持續下去，一年之後，同學的進步成果可達37倍。
在六育方面，她補充，校內除設有美侖美奐的教堂「協同堂」外，也透過早會靈修、道德價值教育課及周會崇拜，與Youth Alpha攜手提升學生的屬靈生命；配合學校推出制服團隊及社區服務，進一步培養學生建立堅毅、熱誠等正向價值觀。
啟發英文興趣 提供實踐舞台
提到學與教，陳校長深信，掌握兩文三語對學生的升學及職涯規劃有着舉足輕重的作用，其中從小學習英語是最佳途徑。「初中班級每星期有一節閱讀課，將學生分為5人一組；每班有6個老師，每人帶領5至6名學生在圖書館閱讀不同文學作品，助他們逐步提升英文的閱讀能力和興趣。」
該校每年亦會舉辦英文音樂劇，她認為這項活動有助引發同學對英文產生興趣，現時該校已着手籌備下年3月重新演繹經典作品《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》（約瑟的神奇彩衣），並已申請優質教育基金，令製作可更一絲不苟，冀吸引更多同學爭取參與，從中提升英語水平及獲得演出經驗。
為加強學習模式的靈活性，陳校長表示，作為中文中學，該校部分科目採取英文授課，如初中數學和綜合科學、以及在中三設立了10個選修科供學生試讀等。繼而讓兼具能力與興趣的同學，在高中修讀以英文授課的數學及5科選修科，讓他們可用英文應考中學文憑試，增加升讀心儀大學學科的機會。
重視創科教育 拓展運算思維
「留意到創科發展是大勢所趨，學校很重視廣及軟技能的科技學習。除了在電腦課引入編程、人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）及VR（虛擬實境）等新興科技外，也為中一及中二班級設立了一個跨學科的STEAM專題研習，同時在中四設立一個獨一無二的科目——開拓及創新設計科，由8位老師設計及授課，先教授同學設計理論，然後讓同學在日常生活裏尋找問題及設計方案解決。其中在課程最後一節會邀請20多間商業機構，讓同學向嘉賓展示設計成果，以培養企業家精神及溝通協作技巧，助同學及早啟發創意及創造力。」陳校長續說，該校已連續兩年獲選為「香港中文大學賽馬會『智』為未來計劃」的10間領袖學校之一，目前更以自身經驗引領並協助其他小學推行運算思維教育。
提到體藝及課外活動均是全人發展的關鍵環節，陳校長強調，有鑑於政府每年列出的人才清單中，創意產業和表演藝術皆榜上有名。因此，在藝術發展領域，除設計思維外，路德會協同中學亦非常重視學生的創意培養，並為以音樂為主軸的藝術發展科注入不同藝術媒介。與此同時，該校的舞蹈隊、合唱團及手鐘手鈴隊等，皆屢獲獎項嘉許。「今年本校舉辦了草間彌生和畢加索真跡展，為70周年校慶活動打響頭炮，開幕禮邀得M+博物館主席陳智思擔任主禮嘉賓，並以全英語進行。」
舉辦不同活動 發掘多元潛能
深明運動有助培養學生的堅毅精神，她指出，在常見的體育項目以外，該校又引入若干日常較難接觸的運動，如高爾夫球、帆船、棒球、曲棍球、欖球及合球等，發掘他們的不同潛能。「本校各個校隊在校際比賽一向成績不俗，以擁有近50名隊員的田徑隊為例，去年就在學界田徑比賽奪得男子團隊總亞軍；女子隊則獲得總殿軍，而今年越野隊更首次勇奪女子團隊總冠軍。至於欖球隊亦在去年榮膺中銀七人欖球盃男子冠軍，以及女子U19盃賽季軍。」
加入該校短短數月，親和力強的陳校長與該校學生已建立親厚感情。「每天我會站在校門迎接學生上學，讓他們感受到校長就在身邊，是隨時可見面及傾談的人，自然而然就能建立親切感。」她補充，上任後接受同學邀約一同午膳至今，反應踴躍，彼此輕鬆交談，不但可為他們提供自身的經驗分享，也可加深對新一代成長所需的了解，對日後構思貼近其學習需要的校園活動很有幫助。
承傳優良傳統 力求創新蛻變
陳校長引述，70周年校慶以「Embracing the past, defining the future」（承傳．創新）為主題，彰顯該校傳承過去優良辦學傳統，也未嘗間斷地與時並進、積極創新，力求注入更多創新的教學元素，努力在設施、課程及多元人才輔導等各方面作出全面規劃，為學生建立一個真正能為Future Ready（立足未來）做好準備的校園。
「學校未來將循三大層面推動這份承先啟後的理念，令學生為立足未來配備足夠實力和信心。」她闡釋，其一是Pursue Excellence（追求卓越），讓學生做到最好的自己，入讀心儀的大學及報讀理想的科目；其二是Embrace Individuality（擁抱所長），教學團隊深信每位學生都是獨特的個體，各有潛能，學校的責任是提供最好的資源，幫助他們配合時代發展，更好地發揮和提升所長。最後就是Inspire Future（激發未來），使他們可前瞻發展前景，找到屬於自己的人生舞台。
(特約)