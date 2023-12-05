重價值教育助建正向品格　以國際文化校園締造英語環境

▲ 秉承基督化全人教育，路德會協同中學悉心培育學生在六育上均衡發展，並以關愛陪伴他們健康成長。

學校與校友之間的緊密聯繫，正是校園生活豐盛的真實反映。路德會協同中學用心關顧學生的全人發展與健康成長，促使不少舊生重返母校應聘教師或擔當義工。今年新上任的校長陳婉玲甫上任即接受同學邀約用膳，加深對他們的了解，冀延續這份關愛學生的優良傳統，令「協同人」的網絡能不斷擴展。

路德會協同中學於上世紀50年代成立的初衷，源於一群美國宣教士決心辦學，為本港貧困學童提供讀書機會。經歷70載發展，該校曾經原址重建，令校舍煥然一新，也持續引入嶄新軟硬件，應對時代變遷。惟始終不變的是推展基督化全人教育，確保學生在靈、德、智、體、群、美這六育達致均衡發展，同時在這所充滿關愛與人情味的中學度過成長階段，如同校訓「信、望、愛」所言，長大後成為信實良善、對未來具盼望、對社會有貢獻，而又能愛人、愛神和愛自己的「協同人」。

▲ 路德會協同中學校長陳婉玲重視與學生互動交流，加強了解他們的學習需要和興趣。

▲ 陳婉玲校長透過接受學生的午膳邀約，加強與學生的互動溝通，增進對他們的了解。

海外義工駐校 與學生交流

因應與宣教士的淵源甚深，陳校長稱，這亦造就該校推出獨一無二的「國際文化校園計劃」，透過定期邀請美國路德會的義工駐校或前來交流，讓同學可藉着與他們溝通，鍛鍊英語會話及認識不同文化，擴闊視野。「早前我們應美國駐港總領事梅儒瑞的邀請，在感恩節前往他的官邸共晉午餐，參與同學對有機會出席重要場合表現雀躍，更可藉此實踐餐桌禮儀，開闊眼界。」

▲ 該校以「信、望、愛」為校訓，配合全方位的價值教育，銳意培養學生成為具有12種良好品格的「協同人」。

秉承基督教信仰，陳校長表示，學校很重視實踐價值教育，為此建構了完善的校本設計生命教育課程，使學生可培養聖經提及的12種美好品格，包括仁愛、喜樂、和平、恩慈、忍耐、良善、信實、溫柔、節制、剛强、順服和聖潔，並轉化為成長的核心價值，達致全人教育的理念。

鼓勵持續進步 培養正向價值觀

「由新學年開始，我亦訂立了一個名為「1% better every day」（每日進步1%）的活動，並向同學送贈文具及經文卡等小禮物以作打氣，期望他們為自己制定進步的目標，可由每日培養一個良好的小習慣開始，讓自己達成一個小進步。」陳校長續說，只要持續下去，一年之後，同學的進步成果可達37倍。

在六育方面，她補充，校內除設有美侖美奐的教堂「協同堂」外，也透過早會靈修、道德價值教育課及周會崇拜，與Youth Alpha攜手提升學生的屬靈生命；配合學校推出制服團隊及社區服務，進一步培養學生建立堅毅、熱誠等正向價值觀。

啟發英文興趣 提供實踐舞台

提到學與教，陳校長深信，掌握兩文三語對學生的升學及職涯規劃有着舉足輕重的作用，其中從小學習英語是最佳途徑。「初中班級每星期有一節閱讀課，將學生分為5人一組；每班有6個老師，每人帶領5至6名學生在圖書館閱讀不同文學作品，助他們逐步提升英文的閱讀能力和興趣。」

▲ 每年製作大型英文音樂劇已成為學校的優良傳統，有助提升學生對學習英語及劇戲表演的興趣。

該校每年亦會舉辦英文音樂劇，她認為這項活動有助引發同學對英文產生興趣，現時該校已着手籌備下年3月重新演繹經典作品《Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat》（約瑟的神奇彩衣），並已申請優質教育基金，令製作可更一絲不苟，冀吸引更多同學爭取參與，從中提升英語水平及獲得演出經驗。

為加強學習模式的靈活性，陳校長表示，作為中文中學，該校部分科目採取英文授課，如初中數學和綜合科學、以及在中三設立了10個選修科供學生試讀等。繼而讓兼具能力與興趣的同學，在高中修讀以英文授課的數學及5科選修科，讓他們可用英文應考中學文憑試，增加升讀心儀大學學科的機會。

▲ 美國國務院首席資訊總監Dr.Kelly Fletcher 與協同學生進行文化交流。

▲ 學校特設「國際文化校園計劃」，營造獨特的英語溝通環境，多位師生並應邀於今年感恩節前往美國駐港總領事梅儒瑞的官邸出席午宴。

重視創科教育 拓展運算思維

「留意到創科發展是大勢所趨，學校很重視廣及軟技能的科技學習。除了在電腦課引入編程、人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）及VR（虛擬實境）等新興科技外，也為中一及中二班級設立了一個跨學科的STEAM專題研習，同時在中四設立一個獨一無二的科目——開拓及創新設計科，由8位老師設計及授課，先教授同學設計理論，然後讓同學在日常生活裏尋找問題及設計方案解決。其中在課程最後一節會邀請20多間商業機構，讓同學向嘉賓展示設計成果，以培養企業家精神及溝通協作技巧，助同學及早啟發創意及創造力。」陳校長續說，該校已連續兩年獲選為「香港中文大學賽馬會『智』為未來計劃」的10間領袖學校之一，目前更以自身經驗引領並協助其他小學推行運算思維教育。

提到體藝及課外活動均是全人發展的關鍵環節，陳校長強調，有鑑於政府每年列出的人才清單中，創意產業和表演藝術皆榜上有名。因此，在藝術發展領域，除設計思維外，路德會協同中學亦非常重視學生的創意培養，並為以音樂為主軸的藝術發展科注入不同藝術媒介。與此同時，該校的舞蹈隊、合唱團及手鐘手鈴隊等，皆屢獲獎項嘉許。「今年本校舉辦了草間彌生和畢加索真跡展，為70周年校慶活動打響頭炮，開幕禮邀得M+博物館主席陳智思擔任主禮嘉賓，並以全英語進行。」

▲ 藝術發展科以音樂為主軸，並注入不同藝術媒介，重點培養學生的創意。

舉辦不同活動 發掘多元潛能

深明運動有助培養學生的堅毅精神，她指出，在常見的體育項目以外，該校又引入若干日常較難接觸的運動，如高爾夫球、帆船、棒球、曲棍球、欖球及合球等，發掘他們的不同潛能。「本校各個校隊在校際比賽一向成績不俗，以擁有近50名隊員的田徑隊為例，去年就在學界田徑比賽奪得男子團隊總亞軍；女子隊則獲得總殿軍，而今年越野隊更首次勇奪女子團隊總冠軍。至於欖球隊亦在去年榮膺中銀七人欖球盃男子冠軍，以及女子U19盃賽季軍。」

加入該校短短數月，親和力強的陳校長與該校學生已建立親厚感情。「每天我會站在校門迎接學生上學，讓他們感受到校長就在身邊，是隨時可見面及傾談的人，自然而然就能建立親切感。」她補充，上任後接受同學邀約一同午膳至今，反應踴躍，彼此輕鬆交談，不但可為他們提供自身的經驗分享，也可加深對新一代成長所需的了解，對日後構思貼近其學習需要的校園活動很有幫助。

▲ 學校重視科創發展，引入最先進的新興科技協助學生啟發創意及創造力。

承傳優良傳統 力求創新蛻變

陳校長引述，70周年校慶以「Embracing the past, defining the future」（承傳．創新）為主題，彰顯該校傳承過去優良辦學傳統，也未嘗間斷地與時並進、積極創新，力求注入更多創新的教學元素，努力在設施、課程及多元人才輔導等各方面作出全面規劃，為學生建立一個真正能為Future Ready（立足未來）做好準備的校園。

▲ 眾志成城下，越野隊於今年首度勇奪女子團隊總冠軍。

▲ 學校引入哥爾夫球及棒球等新興運動，啟發學生的不同潛能。

「學校未來將循三大層面推動這份承先啟後的理念，令學生為立足未來配備足夠實力和信心。」她闡釋，其一是Pursue Excellence（追求卓越），讓學生做到最好的自己，入讀心儀的大學及報讀理想的科目；其二是Embrace Individuality（擁抱所長），教學團隊深信每位學生都是獨特的個體，各有潛能，學校的責任是提供最好的資源，幫助他們配合時代發展，更好地發揮和提升所長。最後就是Inspire Future（激發未來），使他們可前瞻發展前景，找到屬於自己的人生舞台。

▲ 為慶祝創校70周年，學校早前舉辦了草間彌生和畢加索的真跡展，為一系列校慶活動打響頭炮。

▲ 70周年校慶以「Embracing the past, defining the future」（承傳．創新）為主題，推出連串精彩活動。

(特約)