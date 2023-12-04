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2023聖誕節｜3大特色聖誕燈飾打卡位　200米星鑽許願長廊北歐風情

休閒消費 10:57 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

利東街將化身成200米星鑽許願長廊，中庭設有5米「巨型許願星」。

聖誕佳節臨近，香港各區都開始出現大大小小的聖誕裝飾及布置，又是時候計劃一下今個聖誕如何歡度佳節，若然未有頭緒的話，可以參考以下三大特色聖誕睇燈飾好去處。

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1.星鑽許願200米長廊＋5米巨型許願星

每逢佳節利東街都設有打卡位，充滿節日氣氛，今年聖誕亦不例外，由12月5日起，利東街聖誕呈獻「The Wishing Stars」聖誕藝術裝置，當中利東街將化身成以逾百萬顆寶石打造200米星鑽許願長廊，走到位於中庭上空設有5米「巨型許願星」，配以日光下閃爍的寶石，夜間千變萬化的燈光，與你一同投入星光浪漫國度，讓你感受傳統北歐色彩聖誕 。

除了影相打卡之外，利東街更聯同瑞典駐港總領事館、瑞典總商會及芬蘭總商會攜手打造慈善北歐聖誕市集，提供各種購物優惠及限定聖誕明信片郵遞，讓市民能夠在普天同慶的節日中盡情購物，感受節日氣氛。而且尚有一系列未公布的驚喜活動，屈時務必到場參與充滿北歐特色的節日活動！

利東街「The Wishing Stars」
開放日期︰12月5日至2024年1月14日
開放時間︰10am至11pm

尖東已是多年的聖誕打卡好去處。（圖片由商場提供）

2.閃爍尖東

每逢聖誕及新年，尖東各處都有繽紛耀目的節日燈飾，今年都不例外。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」今年踏入第41年，區內及海濱長廊一帶多棟大廈外牆的聖誕燈飾，當中包括尖沙咀中心及帝國中心將會展出英國視覺燈光藝術家Rupert Newman全新數碼光影藝術作品「In-Between the Sky︰ A Festive Beacon」，仿如聖誕萬花筒般的夢幻影像。

尖沙咀中心及帝國中心將展出英國視覺燈光藝術家Rupert Newma 的數碼光影藝術作品。（圖片由商場提供）

而麼地里亦會延續Rupert的作品，將動感視覺藝術演變成傳統燈飾裝置，為大家帶來耳目一新的體驗。此外，尖東尚有多處催燦奪目燈飾，絕對是香港市民及旅客感受冬日節慶氣氛的好去處！

嘉年華商戶推優惠吸客

為慶祝聖誕佳節，東尖沙咀地產發展商聯會今年舉辦「閃爍尖東耀香江2023聖誕嘉年華」，將在12月16至17日推出刺激好玩的攤位遊戲，只要於任何兩間東尖沙咀地產發展商聯會旗下會員酒店或商戶（包括︰帝國中心、千禧新世界香港酒店、海景嘉福洲際酒店、九龍香格里拉大酒店、富豪九龍酒店、南洋中心、帝苑酒店、尖沙咀中心、永安廣場）消費滿指定金額，即可參加。

除尖沙咀中心及帝國中心外，尖東多處都佈滿燈飾裝置。（圖片由商場提供）

另外，商戶又提供折扣優惠，顧客可參考大會網頁，於指定商戶出示網頁內顯示之折扣優惠，即可享有相關優惠！讓市民於聖誕期間以優惠價盡享美饌。 

尖東聖誕燈飾「閃爍尖東耀香江2023」
日期︰2023年11月28日至2024年1月1日
時間︰5：30 pm至11 pm

3.愉景灣意式聖誕氣氛

為迎接聖誕節，愉景灣不同角落將遍布以意大利為主題的聖誕燈飾布置，帶來多個特色打卡位，當中包括以逾千個LED燈泡打造的心鎖長廊、6米高巨型聖誕樹以及八組2米高的天使裝置，定必成為熱門打卡熱點。聖誕佳節一家大小及情侶們到愉景灣享受愜意假期，感受濃厚的意式聖誕氣氛。

戶外聖誕市集歐陸小鎮 

愉景廣場於12月10日及17日特備「聖誕周日露天市集」，滙聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等。除了物色聖誕禮物，你更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！12月10日市集期間亦有樂隊Decibels無伴奏合唱表演，齊來感受歡樂的節日氛圍。

愉景北鐘樓化身意式大教堂，增添不少意式聖誕氣氛！右圖為愉景廣場晚上亮燈後，另有一番風情。（圖片由商場提供）

愉景灣Christmas Wonderland 2023 
日期︰ 即日至2024年1月1日  
時間︰ 全日開放
地點︰ 愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

聖誕露天市集
日期︰12月10及17日
時間︰11am至6pm
地點︰愉景廣場

記者︰傅承嘉

尖沙咀 聖誕節 市集 商場活動 餐廳情報 九龍 美食 文娛藝術 燈飾 商場

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