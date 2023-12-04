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早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人

娛樂 16:07 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

到底是哪一位「一線男藝人」被爆料呢？

電台的「Phone-In」環節往往有不少有趣、引人入勝的內容，早前的一集商台節目《早霸王》「What the工」環節中，有一名自稱是前TVB外判外景車長的黃先生，大爆一線男藝人的種種無品行為。

正當黃生打算開名之際，主持森美就連忙制止他，並指：「同我合作過應該無呢啲人，車長我哋收咪後你再話我知係邊個」。

到底黃生所指的男藝人們是誰呢？

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「前TVB外判外景車長」爆料

自稱是前TVB外判外景車長的黃先生，分享自己曾接載一位現時為一線的男藝人，他指自己當時駕駛接送藝人的crew車出外拍攝飲食節目，當時仍是新人的涉事男藝人在拍攝完成後回車上睡覺，「成個人打橫瞓喺後座，腳就晾喺腳踏位，車門又唔閂。」

後來，當該男藝人得知黃先生開車搬位，他就中叫：「你做乜嘢啊？」，黃先生就作出解釋。

而當有幕後工作人員要求在馬路中心下車，男藝人就依然未有行動，黃先生就決定開車，男藝人就大聲地說：「你做乜嘢呀？我都未落車！」

《早霸王》

「一線男藝人」度縮

黃先生又提到該「一線男藝人」相當度縮，事緣對方在出外景時「萬歲」，打算在扣除公司的$30津貼後「包底」，但誰不知原來不是人人有份！

男藝人向場務說：「呢6個唔係直屬TVB員工，點解要請呀？」黃先生聽到後就馬上付款，做到「無拖無欠」。

另外，有另一位自稱為「TVB車長」的聽眾M又有分享：「佢講嗰個，未必一定係我嗰個。有次我出crew拍一個節目，中間時間大家食飯，個星心情靚話下午食飯佢萬歲。咁大家好開心啦，車長都一齊食飯，點知佢話：『飲嘢我嘅，車長！』嘥氣啦，凍飲加2蚊，我哋自己畀啦！」

森美、陳豪曾在劇集《誇世代》中合作，後來又一同為電影配音。

森美：陳豪好好人㗎！

大家都會好奇誰人是被爆料的「一線男藝人」，節目中有人提起陳豪，森美則說：「陳豪好好人㗎！」梁嘉琪又再指陳豪與馬國明都是好人。

有網民提示指「某前夫」、「去唱卡啦OK但唔唱」，其他網民都作出猜測：「懷疑的可疑人物，包括王浩信、袁偉豪、吳卓羲、陳山聰」、「我覺得唱k未至於會咁」、「點解無人估好鵬友」、「我估係洪永城」、「袁生最可疑」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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