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夫妻之道丨老公月入2萬2全上繳「每日25元零用」　人妻發文圍爐失敗捱轟

家事百科 11:36 2023/12/04

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《多功能老婆》劇照

每個家庭雖則有自己一套理財方法，旁人難以說三道四。一名女網友發文稱，丈夫每月將全部收入上繳，加上三餐在家吃，亦無不良嗜好，每天給對方25元零用，怎料外父得知竟狠批自己女兒太狠，讓她心裡不是味兒。惟帖文未能得到網友支持，反指「她老公好可憐」。

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這名台灣人妻早前在討論區「匿名公社」發文，開頭直指「老公基本月領7萬台幣，還有兼職賺外快約2萬台幣，共9萬台幣(即約2.2萬港元)全上繳，一天給他100台幣(即約25港元)我爸居然罵我太狠！！？？」，她稱，老公早餐在家吃，中餐則帶她準備的便當，晚餐也會回家吃，「除非公司聚餐，否則不在外面吃飯」。

而她的老公不喝飲料，「抽菸喝酒吃檳榔」不良習慣也全都沒有，故此一天基本上沒有其他洗費。人妻更稱，每天會給他100元(即約25港元)，慬防他交通工具出問題時，至少還能坐公車回家，雖然車子出問題的機率微乎其微，老公都會把零用錢存起，「那些私房錢我也通通睜隻眼閉隻眼不過問（已經存好幾萬）」。

她更直言自己爸爸本身大花筒，守不住錢財，於是看不慣她嫁了個「節儉愛家」的好老公，其父更說她的丈夫「很娘、怕老婆、無路用、沒出息」，人妻感嘆「「不都說爸爸最愛女兒嗎？好像別人的爸爸都比較好？」，認為其父人生怨氣多，才會有「路見不平氣死閒人」的氣憤。

帖文一出惹來一眾網友炮轟，直言「老公一天領老婆給的100，誰敢出去讓別人知道這麼丟人的事，不回家不然還能幹嘛，這樣的人生活得很可悲，但還有人沾沾自喜這是節儉愛家？！？」、「你老公真是犧牲自己，沒讓你出去害人」、「我兒子國小零用錢都比你老公多，真的可悲。」、「 老公是行動提款機」。亦有人認為「她老公ok的話其他人真的沒有權利說什麼，她老公如果忍不住的話，自己會反抗的吧？也不需要大家一直教老婆要怎麼做」、「人家老公都沒有反對了！我們吃瓜群眾能說什麼呢？」。

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責任編輯︰王明芳

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