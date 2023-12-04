  • 22°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

未老先衰｜42歲女20天內「斷崖式衰老」　臉浮腫佈滿皺紋　醫生揭因一器官早衰：無法逆轉

保健美顏 18:51 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

42歲女20天內「斷崖式衰老」，臉浮腫佈滿皺紋。　

女士們注意，小心過份操勞易衰老！內地有一名女子早前便以自己為例子，上載了一段名為「斷崖式衰老」的影片，顯示自己於20天內急速老化。片中，20天後的她不但滿面皺紋，更臉容浮腫，她以此告誡網民要愛惜身體，切勿過度操勞。

最新影片:

活得健康啲
活得健康啲｜化妝工具不洗易藏菌致爛面　專家教3招低成本快速清潔法

綜合內媒報導，山東一名42歲3孩單親媽媽，已「一拖三」獨自照顧子女9年。她近日在影音平台「抖音」上載了數段影片，只見畫面中的她臉部皺紋明顯、眼神憔悴，與20天前仍精神奕奕的她有著鮮明的對比。

面對「斷崖式衰老」，事主留言表示「連續每天浮腫腫了快20天了」，自己亦寢食難安，因此一直在看病，一直在鍛鍊身體，一直在保養。而拍攝影片的目的，則是為「想素顏拍下來看看自己的樣子」，突破內心防線，以接受自己真實的一面。女子亦於片中告誡網民要愛惜身體，如「別操勞過度，多躺，少說話，多養氣血，放輕鬆」。

點擊圖片放大
+5
+4

事主其後接受當地電視台記者採訪，坦言「最近都不敢照鏡子」，難以接受現狀；經到醫院接受全身檢查後，被醫生診斷為卵巢早衰，無法逆轉。

留意3大階段：34歲、60歲、78歲

一項2019年發表在《自然醫學》雜誌上的研究，分析了4,263名年齡介18至95歲的受試者的2,925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長呈現「非線性變化 」：而在34歲的突然衰老，在「顏值」上體現得最明顯，科學研究認為是因為「膠原蛋白」大幅減少有關。 此時臉部肌肉開始塌陷、皮膚開始鬆弛，失去年輕時的飽滿、彈性和光澤。

而在60歲和78歲的崩塌式衰老，不僅呈現在皮膚表面上，更是在「健康」衰老上表現得最明顯。研究人員認為，主要是與疾病相關的蛋白波動，與阿茲海默病（AD）、心血管疾病（CVD）等衰老疾病相關的垃圾蛋白明顯增加，阻止神經傳導物質，導致了嚴重的內臓器官快速衰老。

而要延緩衰老進程，台灣胸腔重症科醫師黃軒提出6大重點如下：

  • 控制血糖、血脂、血壓，戒煙。
  • 堅持運動，每天進行30分鐘以上中度有氧運動，每周5到7天。
  • 終身學習，持續學習活動有助維持心智活躍，減緩智力退化。
  • 參與社交。
  • 飲食健康，以植物性食物為基礎，多吃堅果、豆類。
  • 定期進行體檢，提早發現衰老對器官的影響。

卵巢早衰5大徵兆

台灣婦產科醫生詹景全曾在當地節目《醫師好辣》提醒，如果女士未到更年期，卻發現自己身體出現以下5大徵兆，有可能是卵巢早衰的警號：

點擊圖片放大
+4
+3

卵巢早衰是無法恢復 

台北婦產科診所生殖中心副院長何彥秉曾表示，一旦卵巢功能下降、卵巢早衰等是無法恢復的；如果沒有及時發現及採取措施，則會造成不孕。他強調，不論是否正準備懷孕，若發現自己有月經不規律、經血少、容易疲倦及焦慮等症狀，應盡快向醫生求醫，進行卵巢功能及卵子庫存量評估。

卵巢早衰7大成因

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【返老還童】45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老　宣告計劃失敗：看不見任何成效
17:41 2023/07/14
【返老還童】45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老　宣告計劃失敗：看不見任何成效
衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老
16:46 2023/11/05
衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老
【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老　營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】
15:34 2023/07/20
【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老　營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】

你可能感興趣

【返老還童】45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老　宣告計劃失敗：看不見任何成效
17:41 2023/07/14
【返老還童】45歲富豪花費千萬「換血」抗衰老　宣告計劃失敗：看不見任何成效
衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老
16:46 2023/11/05
衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老
【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老　營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】
15:34 2023/07/20
【致肥陷阱】以為吃黑朱古力可抗衰老　營養師：未達抗氧化效果便先致肥【內附抗衰老食物】
健康問題 網絡熱話 中國

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間16:05）
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK
大台獎老丨吳嘉儀新婚4個月委屈發文　阿七自爆被掟衫出大門：I\'m not OK