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聲夢小天后丨炎明熹IG突改聯絡方式惹離巢疑雲　Gigi名利雙收騷價升1.5倍

娛樂 11:56 2023/12/04

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炎明熹一個舉動惹來離巢疑雲！

2020年參加TVB《聲夢傳奇》一炮而紅的18歲歌手炎明熹（Gigi），入行不久已經人氣高企，於香港和內地都有大量粉絲，被封為「聲夢小天后」。年紀小小已火速上位，工作接工作的她在香港及內地頻頻搵真銀，大受客戶歡迎。

「聲夢人氣王」竟傳出離巢消息，更有網民大膽假設與TVB裁員有關！

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突改聯絡方式

有眼利網民發現炎明熹IG簡介欄，突然更改聯絡方式，電郵以「outlook.com」為結尾，不見任何經理人聯絡電話或電郵，同時亦不見TVB、星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」相關的字眼，惹來離巢疑雲。

網民對此議論紛紛，有人大膽假設TVB裁員對炎明熹有影響，幻想力豐富。

對於離巢傳聞，炎明熹經理人回應傳媒指，炎明熹依然受薪於TVB，否認離巢，並指社交平台更新聯絡是平常事，希望方便大家跟公司及炎明熹聯絡。

炎明熹突改IG聯絡方式，未見提及TVB惹來離巢疑雲。

騷價升1.5倍

炎明熹於去年接下大批廣告，據悉她如今的廣告費一年升至120萬，每場商演則收20萬，而出騷價更升至50萬，比去年多了1.5倍，工作不斷的炎明熹於數月內獲得500萬收入，吸金力強。

今年10月，炎明熹更首度舉行個人演唱會，門票於公開發售後反應熱烈，開售一個多小時後已全部售罄。

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【聲夢傳奇】炎明熹開學前密集式賺錢　Gigi騷接騷傳身價升1.5倍

改名加「火」名利雙收

於2020年，Gigi的唱歌老師高晨維找著名風水師傅為Gigi改藝名，並把「炎明熹」贈送給她作為正式出道禮物。而Gigi也曾表示師傅指她五行欠火，故改藝名為炎明熹。

除了藝名有「火」外，更有指Gigi把真名王佳恩改為王爖熹。

有報道指Gigi秘密進駐將軍澳一個千萬屋苑，而非她早前指明心意的屯門元朗區。

今年10月，炎明熹於九展舉行首個個人演唱會。（IG圖片）

另外，早前有報道指Gigi入行2年已擁2個物業、賺8位數，不過對此Gigi否認︰「掙8位數，等於千萬？上次寫我掙500萬仍不夠，今次變了千萬，很厲害，我當然沒有兩層樓。」

Gigi於DSE後獲香港理工大學取錄，修讀時裝設計系學士。TVB趁她開學前為她接下多個騷，約3個月內在廣州、深圳、佛山等地接下10場商演，收入預計有500萬。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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