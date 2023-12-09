食道癌｜婦人誤吃薑片難吞嚥　不煙不酒揭患食道癌　一習慣較喝太熱更增風險

▲ 台灣一名70歲婦人誤吞薑片後感覺吞嚥不順，結果求醫檢查後證實患上食道癌。

唔煙唔酒都有機會患食道癌！台灣就有醫生分享病例，指一名70歲婦人在誤吞薑片後感覺吞嚥不順，最初以為是咽喉發炎，結果求醫後透過胃鏡確診患上食道的鱗狀上皮細胞癌。醫生提醒，常喝高溫飲品可引致食道癌，又指出一個習慣可增加2倍患病風險。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘近日在個人Facebook專頁發文，指早前經耳鼻喉科轉介一名70歲病人；該名婦人兩周前吃薑母鴨時不慎誤吞薑片，雖然當下成功將薑片咳出，但事後每次吞嚥都感到喉嚨「卡卡的」、不太順暢，於是求醫。耳鼻喉科醫生為她檢查後，發現咽喉沒有異常，遂將她轉介到肝膽腸胃科。

結果錢政弘為夫人照胃鏡時，在食道的入口處發現一塊不平整、約3cm的凸起物，佔了管徑三分之一的空間，並且進行切片時能明顯感覺到組織是「硬的」因此認為很有可能是惡性腫瘤。隨後經過病理化驗，證實組織為食道鱗狀上皮細胞癌。

然而該名婦人平日不煙不酒，為何會患上食道癌？錢政弘指，婦人透露自己平日愛喝熱湯，但凡湯放在桌上久一點都要再翻熱後才喝。他提醒，雖然喝湯本身並無不妥，但不應該喝太熱或太快，因為高溫的飲品有機會引致食道癌，並指出國際癌症研究組織（IARC)早在2016年便已將熱飲（攝氏65度以上）視為二級致癌物。

錢政弘進一步解釋，高溫食物會造成食道黏膜燙傷，反覆的燙傷和結痂會導致鱗狀上皮細胞癌發生。他又另外分享一項法國研究，選址在食道癌發病率極高的東非進行，一共分析849位食道癌患者的飲食習慣，並得出以下5大重點：

喝非常熱的人，增加1.9倍患病風險。

趁熱喝的人（等待時間少於2分鐘），增加1.76倍風險。

喝得快的人，增加2.23倍的風險。

常燙到的人（一個月內6次以上），會增加1.9倍的風險。

如果以上習慣全中，就會增加4.6倍的風險。

亦有人疑惑，喝熱飲時嘴巴並沒有「燙到」的感覺，為何食道仍會受傷？錢政弘就指出，早年曾有科學家進行研究，分別在咖啡杯、口腔、舌頭上放溫度計，最後發現感覺不到「燙」是因為喝的速度太快，高溫在造成口腔黏膜受傷之前就吞下去了，然而進入食道後仍能讓食道黏膜灼傷致癌。而根據以上研究結果，喝熱飲速度快的人士患癌風險最高。

錢政弘提醒民眾，無論是喝茶、喝湯，還是喝咖啡，都應該先讓食物在口腔多停留一會，感覺到溫度不會太燙後再吞下去，以保護食道不受傷。

醫生︰男性患癌風險較高

據本港醫管局資料顯示，男性比女性患食道癌機會較高，香港每年約400宗食道癌新症中，約有300宗為男性，2020年更有261宗食道癌男性死個案，位列男性癌症殺手第7名，此外長者患上此病比率也較高。食道癌可發生於食道的任何部位，如頸部（上部）、胸部（中部）以及食道與胃部的連接位（下部），而因應細胞的種類可細分為鱗狀上皮癌、腺癌等。

食道癌的成因至今並未有定論，本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將熱燙的食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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早期6大徵狀+較後期2大徵狀

至於食道癌症狀，醫管局指大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食體重會下降，導致營養不良；當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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責任編輯：羅嘉欣