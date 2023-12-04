靚媽精明眼｜Häagen-Dazs今起一連21日派聖誕禮物　送免費雪糕+海洋公園門票+酒店餐飲劵

▲ Häagen-Dazs今日起一連21日派聖誕禮品，送出免費雪糕、海洋公園門票、多間酒店餐飲劵及Apple Store禮品卡等。（IG圖片）

為迎接聖誕佳節，Häagen-Dazs今日（12月4日）起一連21日，推出「聖誕倒數Day Day賞」活動，每日送出免費雪糕、海洋公園門票、友邦嘉年華入場券、多間酒店的餐飲優惠券，以及$100 Apple Store禮品卡等，即睇參加辦法！

最新影片推介：

由12月4日至12月24日一連21日，每日中午12點，Häagen-Dazs官方Instagram都會發放以全新冬日堅果雪糕系列為主題的影片，只要在當日晚上11:59分前，根據指示留言回答簡單問題，Häagen-Dazs會根據當天的任務準則挑選出得獎者。

今次活動送出的禮物豐富，包括多款Häagen-Dazs免費雪糕、海洋公園門票、友邦嘉年華入場門票、Apple Store禮品卡、多間星級酒店餐飲優惠劵如帝逸酒店、The Mira Yamm、海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊等。

▲ Häagen-Dazs12月4日起一連21日，推出「聖誕倒數Day Day賞」活動。（IG圖片）

每日遊戲完結後，Häagen-Dazs將於5個工作天內，於IG story公佈得獎者名單，並放置於IG story highlight內。而禮券將以chatbot形式自動發送兌換券至得獎者的Instagram inbox，記得查收喇！

另外，凡於活動影片帖文內回覆當天的指定密碼，即可獲得Häagen-Dazs產品買一送一兌換券或及其他折扣優惠，人人有份，永不落空。

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責任編輯：林綺玲