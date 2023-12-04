  • 24°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

靚媽精明眼｜Häagen-Dazs今起一連21日派聖誕禮物　送免費雪糕+海洋公園門票+酒店餐飲劵

親子好去處 11:08 2023/12/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

Häagen-Dazs今日起一連21日派聖誕禮品，送出免費雪糕、海洋公園門票、多間酒店餐飲劵及Apple Store禮品卡等。（IG圖片）

為迎接聖誕佳節，Häagen-Dazs今日（12月4日）起一連21日，推出「聖誕倒數Day Day賞」活動，每日送出免費雪糕、海洋公園門票、友邦嘉年華入場券、多間酒店的餐飲優惠券，以及$100 Apple Store禮品卡等，即睇參加辦法！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
見鬼爸爸︱陰陽眼作家移民台灣當全職爸　靈性保護家人獲愛妻讚神隊友

由12月4日至12月24日一連21日，每日中午12點，Häagen-Dazs官方Instagram都會發放以全新冬日堅果雪糕系列為主題的影片，只要在當日晚上11:59分前，根據指示留言回答簡單問題，Häagen-Dazs會根據當天的任務準則挑選出得獎者。

今次活動送出的禮物豐富，包括多款Häagen-Dazs免費雪糕、海洋公園門票、友邦嘉年華入場門票、Apple Store禮品卡、多間星級酒店餐飲優惠劵如帝逸酒店、The Mira Yamm、海景嘉福洲際酒店海景咖啡廊等。

Häagen-Dazs12月4日起一連21日，推出「聖誕倒數Day Day賞」活動。（IG圖片）

每日遊戲完結後，Häagen-Dazs將於5個工作天內，於IG story公佈得獎者名單，並放置於IG story highlight內。而禮券將以chatbot形式自動發送兌換券至得獎者的Instagram inbox，記得查收喇！

另外，凡於活動影片帖文內回覆當天的指定密碼，即可獲得Häagen-Dazs產品買一送一兌換券或及其他折扣優惠，人人有份，永不落空。

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ETApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

相關文章

【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕
12:19 2023/12/01
【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕
靚媽精明眼｜深圳大梅沙京基洲際度假酒店46折優惠　2大2小親子套房包自助早餐晚餐
12:25 2023/11/30
靚媽精明眼｜深圳大梅沙京基洲際度假酒店46折優惠　2大2小親子套房包自助早餐晚餐
親子好去處｜7大兒童室內遊樂場優惠　親子套票最低$60起【附購買連結】
18:57 2023/11/28
親子好去處｜7大兒童室內遊樂場優惠　親子套票最低$60起【附購買連結】

你可能感興趣

【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕
12:19 2023/12/01
【靚媽精明眼】香港金域假日酒店自助餐買一送一 $297歎凍蟹+龍蝦鉗+烤火雞迎聖誕
靚媽精明眼｜深圳大梅沙京基洲際度假酒店46折優惠　2大2小親子套房包自助早餐晚餐
12:25 2023/11/30
靚媽精明眼｜深圳大梅沙京基洲際度假酒店46折優惠　2大2小親子套房包自助早餐晚餐
親子好去處｜7大兒童室內遊樂場優惠　親子套票最低$60起【附購買連結】
18:57 2023/11/28
親子好去處｜7大兒童室內遊樂場優惠　親子套票最低$60起【附購買連結】
著數優惠 雪糕 美食 Instagram 酒店 海洋公園

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月04日 時間12:05）