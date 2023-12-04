小兒濕疹丨肥媽教用童子尿搽面醫BB奶癬　醫生拆解迷思：易引發細菌感染【附正確預防處理方法】

▲ 肥媽教用童子尿搽面醫BB奶癬，皮膚科專科醫生胡惠福拆解迷思，分享正確處理方法。

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）兒孫滿堂，不時在社交平台傳授烹飪及生活心得。近日她拍片教用童子尿處理嬰兒奶癬問題，引起網民熱議。皮膚科專科醫生胡惠福向TOPick表示，暫無充分醫學實據證實此方法有效，又指把含菌的尿液塗在皮膚破損位置，容易引發細菌感染。

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肥媽稱用尿搽臉治奶癬5天見效

肥媽日前在抖音拍片分享婆媳在育兒觀念上的差異，當中提到，如嬰兒出現奶癬，新一代的媽媽會立即帶他們看醫生，而上一代則會用童子尿的古法秘方：

把小孩子尿出來，還暖的那個尿，先擦擦他的嘴，5分鐘之後用清水洗，不到5天奶癬就沒有了。

肥媽聲稱，尿素有消毒、漂白的作用，她強調自己會先在網上搜尋資料，她將此方法用在第一個孫身上，證明有效果後，新抱便繼續使用這個方法，處理另外3個孩子的奶癬問題。

片段一出隨即引起熱議，有網民留言表示這些古法秘方確實有效，聲稱「真有用！十分鐘大概一周左右就好」、「以前的老人家好多好方法的，基本上都不用去醫院」；不過亦有人對此表示質疑，提醒切勿亂試。

點擊下圖看肥媽分享童子尿療法：

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皮膚科醫生：不建議使用

TOPick就此訪問皮膚科專科醫生胡惠福，他指暫時沒有大型醫學實據證實用童子尿搽面對醫治奶癬有功效，故不建議用這個方法治療奶癬。

他強調，尿液可刺激皮膚，尤其有破損的位置，若尿液含有細菌，例如尿道炎、受肛門皮膚附近一帶的細菌沾染、或受環境中的細菌污染，當把含菌的尿液塗在皮膚破損位置，很容易引發細菌感染。

尿素護膚品不適合3歲以下幼兒

胡醫生又補充，尿液主要成份是水分，約佔95%，當中尿素含量極低，只有約2%，比一般有尿素成分（約5%）的潤膚霜低很多。

他提到，若要尿素有效滲透入皮膚，潤膚霜的配方也需要制定有效的輸送媒介，並不能單純塗搽尿液在皮膚就容易獲得尿素。

此外，以尿素作為重要成分的潤膚產品，並不適合3歲以下的嬰幼兒，否則可能引起刺痛或皮膚灼熱的感覺。

正確處理奶癬方法

胡醫生分享正確處理奶癬的方法，他指奶癬即小兒濕疹，如嬰幼兒出現有關症狀，家長應為其做好保濕措施，例如塗抹潤膚霜。醫生亦會按個別情況而考慮處方適當的藥物治療，例如含有類固醇或抗生素的藥膏。

預防及護理5重點

要預防奶癬，胡醫生提醒家長做好以下5大重點，保持嬰幼兒的皮膚清潔和滋潤：

洗澡時可用暖水和不會鹼性的沐浴液，並要特別注意皮膚皺摺部位的清潔。

在天氣乾燥時及清潔後，塗上不含香料的潤膚霜。

經常替嬰兒修剪指甲，減低抓傷的機會。需要時，可替嬰兒戴上手套。

注意環境的溫度和濕度，避免讓嬰兒暴露於冷風和烈日之下，保持室溫適中。

若嬰兒流汗，須替他抹乾汗水。

▲ 皮膚科專科醫生胡惠福。（越玲瓏攝）

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記者：沈佩珊