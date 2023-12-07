▲ 東華三院李嘉誠中學團隊設計的「3²=九：『誠』意共創．二次龍城」方案，獲「活力龍城方案大獎」和「最佳地理空間數據應用獎」兩個獎項。前排左起：陳蕊、鄭美珠、林梓洋；後排左起：李銘澤、楊凱智、葉宛沂、羅凱桐、 藍惠琪。

為了讓青年人對市區更新工作有更深入認識，並培養他們的多元才能，市區重建局（市建局）自2017年開始，夥拍東華三院舉辦「市建局 X 東華三院青年領袖計劃」（「青年領袖計劃」），過去6年共培訓近800名學生。在上屆計劃，市建局引領東華三院轄下18所中學合共超過140名學生，充份運用空間數據和地理信息系統(Geographic Information System, GIS)，審視九龍城舊區面對的市區和樓宇「雙老化」問題，並學習運用市建局在去年首次提出的「融合策略」，提出具創意兼具「龍城」特色的市區更新設計方案，以達致市區更新、新舊交融的目標。

市建局在去年五月，首次應用「融合策略」，結合重建、樓宇復修、保育及活化的模式，推動九龍城「龍城」區的更新工作。在這策略下，地區性的更新不僅限於推行重建項目，提升地區環境和打通新舊區連接；更鼓勵業主由外至內做好樓宇公用地方和單位內部維修保養，改善樓宇整體狀況，以融入更新後的城市景觀；另一方面，透過保育和地區活化工作，強化原有的地區文化特色。

為了讓青年人對「融合策略」有更全面的理解，這一屆「青年領袖計劃」以「打造富『龍城』特色的小社區」為主題，安排設計和規劃團隊，以「龍城」區的更新工作為例子，講解市建局如何透過重建發展、小區復修計劃、地方營造等多方面工作，改善地區的整體環境。

參與計劃的東華三院李嘉誠中學同學李銘澤表示，了解市建局在「龍城」的更新工作後，才明白到不能只靠重建解決舊區老化問題，需要同時配合樓宇復修和活化的模式，才能達致地區新舊交融。

數據分析地區現況

「融合策略」涉及市區更新工作的範疇甚廣，除了理解當中理念和工作，這次領袖訓練計劃亦鼓勵同學運用空間數據及地理信息系統，審視「龍城」區的土地用途、發展密度、樓宇狀況、人口分佈、公共和社區設施等數據，並了解該區的文化和地區特色。學生根據數據結果，尋找「龍城」區的市區更新機遇，以結合「融合策略」和創意，提出富「龍城」特色的設計方案。

在構思設計方案的過程中，市建局特意安排學生參與由Esri中國(香港)舉辦的地理信息系統工作坊，學習關於空間數據及地理信息系統的知識，以及搜集數據的方法。東華三院李嘉誠中學同學林梓洋表示，雖然自己在九龍城居住，但平日未有特別留意區內的樓宇狀況、社區設施和綠化空間的分佈。然而，經學習應用GIS，他與組員透過記錄及標示區內樓宇和各種設施的位置，再將相關資料輸入GIS作精密分析，發現區內綠化空間不足夠，社區康樂設施數目亦不達標。

東華三院李嘉誠中學地理科老師許志軒稱，參賽團隊中有不少同學正修讀高中地理科，但地理空間數據這個範疇一般要到大學階段才修讀。而今次比賽，正好讓同學提早認識和應用地理空間數據，亦透過實地考察，讓「城市發展」、「城市衰落」這些抽象的學術概念實體化，進而思考一個成功的重建發展項目，在平衡整體城市可持續發展的同時，亦應顧及到當地人的實際需要。

提出創意方案 構建多元共融綠色文化走廊

學生團隊完成數據分析工作後，便因應「龍城」區面對的問題，制定合適的方案來應對。其中，東華三院李嘉誠中學團隊提出「32=九：『誠』意共創．二次龍城」方案，糅合「共享」、「共融」、「共創」三共理念，打造出多功能智慧九龍城。為了將設計方案呈現，團隊特意在暑假期間，抽空製作立體模型及小冊子，以彰顯其設計理念。有份製作的成員李銘澤解釋模型設計：「我們非常重視『龍城』區的泰國、潮州和香港文化共融的部分，因此在打鼓嶺道以東的範圍，增設露天劇場、地下廣場等，建造一個文化共融中心，並配合綠化工程及康樂空間連接出『綠色文化走廊』，凝聚不同文化背景人士，承傳『龍城』的地區特色。」

▲ 東華三院李嘉誠中學的學生團隊，憑著融合新舊建築、保存潮泰文化和特色的「多功能智慧九龍城」設計方案，勇奪今屆的大獎。

18所中學的學生團隊，經過首輪評審後，共有8隊表現優異的團隊脫穎而出，晉身決賽。各入圍設計方案，於7月在「618上海街」展出，邀請公眾提供意見。

▲ 進入第二輪評審的8個創意方案，早前曾於「618上海街」作公開展覽。

計劃的壓軸活動，是由入圍隊伍在簡報會上介紹設計方案，各隊使出渾身解數，向評審分享當中的構思和理念。評審之一東華三院行政總監蘇祐安，在總結時讚揚「青年領袖計劃」讓同學認識社區、了解市區更新的工作，亦透過整個計劃的訓練，學習到溝通技巧和團隊精神。在介紹方案時，他建議同學需要對計劃主題有更透徹的認知，並要掌握當中細節，才能聚焦問題，提供能夠解決地區問題的建議方案，同時他提醒同學可多運用數據講解，增強演說技巧。

▲ 東華三院行政總監蘇祐安讚揚「青年領袖計劃」過去6年共培訓800多位學生。

經過複選評審，東華三院李嘉誠中學團隊提出的「32=九：『誠』意共創．二次龍城」方案，同時獲得「活力龍城方案大獎」和「最佳地理空間數據應用獎」。

東華三院李嘉誠中學校長歐文素讚揚同學的製作水平高，亦認同這個計劃可啟發擁有不同專長的學生，確認未來的學習或工作路向，在日後參與建造優質活力的都市：「校方希望透過計劃培養出未來的城市規劃師，尤其市建局今年繼續與Esri和地理空間實驗室GeoLab合作，為同學提供GIS的培訓，幫助他們掌握和善用大數據。同學亦可以體驗到城市規劃師的工作、所需的規劃概念與設計技能，並付出大量課餘時間進行實地考察、採訪、製作模型、及學習GIS等，應用所學顯然取得正面成果，有助他們發掘未來的職涯路向。」

▲ 歐文素校長（右）寄望，同學可以透過這個領袖訓練計劃拓展他們的視野。

（資料由客戶提供）