奬門人X新聞女王丨佘詩曼指與譚俊彥合作有驚喜 　曾擔心冇情侶感覺：之前大家完全不認識

▲ 阿佘拍得好開心。

視后佘詩曼日前與一班《新聞女王》的成員李施嬅、何廣沛、何依婷及高海寧等到電視城為節目《奬門人聖誕感謝祭》錄影。

阿佘接受TOPick訪問指很久沒有上過《奬門人》，至少有十年，又指不會參與濕身環節，那部分將會負責問問題。

新聞女王丨佘詩曼收工回家堅持睇熟劇本才休息 阿佘背默對白助記憶

曾擔心呈現不到感覺

談到近日《新聞女王》播出與譚俊彥的接吻戲，獲不少觀眾大讚二人合拍十足，很有情侶的感覺，阿佘說：「自己也很有驚喜，因為之前大家是不認識對方，我都有擔過這個問題，因為我們的關係特別在最初我們是舊情人，變相大家理應是很了解對方，一來就要有那種感覺，但我們完全不熟悉的話，我也有擔心呈現不到那種感覺。」

她續說：「第一天我們全日都拍攝在車房的戲份，大家都Pick up得很快，很有火花。」

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盼與對方再度合作

問到早前她指若再想與劇中那位男演員合作，阿佘望能與譚俊彥再度合作：「因為今次我們的戲份不多，既然有這種一拍即合的感覺，我覺得演第二類型的角色應該也不錯。（是否很久沒遇過一拍即合的對手？）也不是，都有很多，因為我們在戲的關係較特別。」

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記者：陳曉柔

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