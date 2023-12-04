網絡熱話丨結婚證不能證夫妻關係？ 女子到銀行取亡夫遺產被拒最後靠呢招解決

▲ 銀行評定她持有的結婚證無效，令她徬徨無助，只能向媒體求助。(網上圖片)

結婚證書未能證明夫妻關係？內地一名女子丈夫早前不幸過世，妻子本想到銀行領取亡夫的撫恤金和喪葬費，豈料一個更大的難題擺在面前，銀行拒絕該名女士所遞交的結婚證，直言該結婚證屬舊版證件，只有姓名沒有身分證號碼，加上亡丈早年被分配到新彊工作，戶口遷往當地，該名女子戶口本上並無丈夫信息，故此被拒。幸而她急中生智，取出一證明文件，印證兩人夫妻關係，最後成功領取遺產。

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綜合内地媒體報道，來自貴陽的陳女士，其丈夫張某早前因意外離世，隨後一筆撫恤金和喪葬費被存入亡夫的銀行帳戶。在處理完他的身後事後，當她想從銀行取出該筆款項時，被要求提交有效證明兩人夫妻關係，方能修改銀行帳戶密碼才能取出。於是她拿取結婚證到銀行，惟銀行評定為無效，令她徬徨無助，只能向媒體求助，「我真的沒辦法了，希望你們幫幫我」。

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銀行職員向她解釋，由於該結婚證屬舊版，只印上姓名，沒印上身分證號碼，無法證明證上的張男與陳女的丈夫為同一人，加上她與丈夫不在同一個戶口本上，若給她把錢取走，真正的張某到來，銀行須負法律責任。

原來陳女士與丈夫於1996年領取結婚證，屬舊版證件，上面並無註明雙方身分證號碼，加上丈夫早年被分配到新疆工作，戶口遷往當地，陳女士戶口本上並無丈夫信息，故此銀行無法確認身分，因而無法辦理陳女士的要求。

銀行要求陳女士提供夫妻關係證明，惟她詢問轄區派出所和居委會，均表示根據目前規定無法給予相關證明，令她一時拿不出有效證明。後來，突發其想起女兒的出生醫學證明上，標註丈夫的身分證號碼，由此可與結婚證交叉印證夫妻關係。在銀行職員查看後證明資料有效，即場幫陳女士辦理手續，讓她順利取出撫恤金和喪葬費。

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責任編輯︰王明芳