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香港紅葉｜漁護署大棠紅葉指數登場　必坐Hello Kitty紅葉巴士【附行程】

休閒消費 11:56 2023/12/04

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大棠山道的楓香林（官網照片）

要追紅葉，不必到日韓，香港元朗大棠山道的楓香林，早已十分聞名。12月大欖郊野公園的楓香林一叢叢的葉片，將會由綠轉紅，直至明年1月中旬，漁護署「紅葉指數」亦再度登場，逢周五更新，為市民提供最新的紅葉攻略、現場實景相和交通資訊。

元朗大欖郊野公園範圍大棠的楓香林指數分為「綠」、「黃」、「開始紅」、「紅」和「樹葉疏落」，上周五的紅葉指數為「綠」，而A級的極紅相信將會在12月底至1月中旬出現。

（官網圖片）

前往大棠欣賞紅葉，可於西鐵朗屏站轉乘港鐵巴士K66號或紅色小巴，在大棠山道巴士總站下車，沿車路步行上山約60分鐘，便到達楓香林。由千色廣場乘的士至大棠山道限制車輛進入的閘口，車費約60元，則可節省約45分鐘的步行腳程。

上周以Hello Kitty為主題的紅葉巴士K66A已經首航！由即日至2024年1月14日每逢星期六，由朗屏站出發行走整個紅葉旅程，巴士車身都可以見到 Hello Kitty可以興奮打卡！

（漁護署圖片）

港鐵/輕鐵乘客更可免費轉乘K66A！於朗屏站客務中心、輕鐵客務中心並可以購買1:120 Hello Kitty特別版紅葉巴士模型。

行程建議：

達限制車輛的閘口後，右面就是漁護署的大棠苗圃，再經過健身角，前行約15分鐘後，左面會出現「紅葉首灣」，雖然僅有十多株的細小楓香樹，像是前奏，亦吸引不少人士拍攝。

（漁護署圖片）

值得留意的是，繼續沿大棠山道前行，當你到達一個Y形路口，要左面繼續前行，就到了紅葉最密集的範圍。右面的小山丘上滿布楓香樹，再前行一小段路程，就是被紅葉遍遍所包圍的小涼亭了。建議大家下午3時至5時前來，一來陽光不太刺眼，二來逆光拍攝，更能凸顯紅葉的脈絡。

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記者:陳家昌

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