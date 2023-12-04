食用安全｜港女新界東酒店食自助餐　生蠔上驚見蟲蟲蠕動投訴後經理「補償」方法惹議【附生蠔食用風險】

不少港人愛食生蠔，但背後恐藏食用風險。有港女近日在新界東一間酒店食自助餐期間，驚見生蠔上有生猛寄生蟲蠕動，於是向酒店經理反映情況。不過經理最後以每人送一杯免費橙汁的「補償」方法卻引來爭議，有網民直言：「反請2杯橙汁叫經理食咗佢！」

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一名港女前日（2日）在Facebook群組「飲食黑店大全(全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文稱，日前在新界東一家酒店食自助餐，見到有生蠔上有蟲蟲蠕動，遂拍下影片放上網公審。

從影片中可見，該名食客拿了一碟生蠔，但碟上竟有一條寄生蟲生猛地蠕動，事主表示：「明白生蠔係有呢個風險，但會唔會太生猛。」然而，她向酒店經理投訴後，對方僅「每人送咗一杯橙汁」了事。

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影片曝光後引起網民熱議，不少人驚呼該條蟲蟲十分生猛，同時亦不滿酒店經理的處理方法，「有免費橙汁飲，經理呢個大恩大德點報呀？」、「真係慘，食蠔食著寄生蟲，仲要畀兩杯慘汁侮辱」。不過，亦有網民認為：「食生嘢就預咗啦，你見唔到個時都唔知食咗幾多條落肚啦！」

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生蠔食用風險

根據食安中心資料，未經煮熟的蠔是高風險食物，因為蠔本身屬濾食性動物，會經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物；如果進食未煮熟的蠔，有可能會受感染並引致食物中毒。

食安中心又提出以下安全要點供市民參考：

高風險人士（長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人及肝病患者）應避免進食生蠔。

為減低對健康的影響，無論外賣或堂食，都應光顧可靠的持牌店鋪 。

選擇享用生蠔的市民應遵守食物安全五要點，以減低風險 。

切勿生吃只供熟食（即須烹煮）的蠔隻 。

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責任編輯：羅嘉欣