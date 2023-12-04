肺炎支原體丨本港每月破百感染有個案染3種病毒　專家：學校易出現爆發

▲ 專家指出，學校是容易出現肺炎支原體爆發的地方。

【肺炎支原體/高燒/傳染病/白肺】內地近日爆發肺炎支原體疫情，引發關注。香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今日（4日）接受電台訪問，表示今年本港冬季流感高峰期來得較遲，相信在明年1月至2月個案會上升。而對於肺炎支原體疫情，葉柏強表示自今年8月起，本港感染個案明顯增加，容易於學校及院舍爆發，部份病情嚴重者甚至需吊鹽水，留院一個月。

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葉柏強今日接受港台訪問表示，本港自今年初至7月期間，每個月有數宗至10多宗肺炎支原體感染個案；而自8月起感染數字明顯增加，8月後每個月都有逾百宗感染個案，部分患者需入院治療，有個案甚至是同時感染3種病毒。

葉柏強表示，肺炎支原體是常見感染，容易透過近距離接觸而感染病毒，院舍或學校都是容易出現爆發的地方；而一般健康市民感染，影響會較細，9成感染者會觸發上呼吸道感染，約5%至10%感染者或有較嚴重的下呼吸道併發症，個別較嚴重個案，更可能會影響腎功能。

葉柏強指出，肺炎支原體並無疫苗，而他就建議市民接種流感疫苗及新冠疫苗，以防上述兩種病毒來襲。他亦呼籲，如小朋友有不適，便應避免上課。

至於呼吸系統專科醫生梁子超亦在同一節目表示，肺炎支原體其實在本港一直存在，每數年就會出現一次高峰。他建議，如市民外遊前往疫情嚴重的地方前，應先接種流感疫苗，避免到人多的地方，並在需要時戴上口罩。

據本港衛生署資料，「肺炎支原體感染」是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發。大部分患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5至10 %的患者會患上非典型肺炎。其傳播途徑主要是透過患者咳嗽，或打噴嚏時所產生的飛沫，在人與人之間傳播。

由於現時沒有疫苗可預防肺炎支原體感染，以下是一些基本預防措施：

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用抹手紙弄乾。

打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，然後徹底清潔雙手。

當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡快求醫。

保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張、不要吸煙和避免飲酒，以建立良好身體抵抗力。

患者應避免接觸兒童、長者或抵抗力較弱的人士。

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責任編輯：王明芳