【童樂居案】1歲男童被捉雙手大力按壓　前女職員認虐兒罪還押候判

▲ 童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪。（資料圖片）

童樂居虐兒事件至今共34名女職員被控虐兒罪，27歲幼兒工作員涉聯同另一名女職員，分別兩度捉着1歲男童的雙手及雙腳按壓。涉案幼兒工作員今（4日）於區域法院承認1項虐兒罪，案情指，被告曾捉住男童雙手大力向下按壓。代表律師求情指，本案控罪眾多，並於兩個法庭處理，冀法庭能考慮總刑期原則。法官將被告還押至12月15日判刑。

被告馮凱琍（27歲）承認1項虐兒罪，指被告於2021年12月21日童樂居內襲擊1歲幼童G。被告另被控的兩名虐兒罪獲准存檔法庭。控方於庭上透露，被告早前於裁判法院被裁定9項虐兒罪罪成。資料顯示，被告就9項虐兒罪被判囚約50周。

代表律師求情指，本案無疑是嚴重案件，被告在還押時已作反省並深感後悔，被告亦於本案排期前已表示認罪，冀法庭能作三分一認罪扣減。代表律師又指，本案控罪眾多，並於兩個法庭處理，被告現正服刑，距離出獄只餘下三周，冀法庭能考慮總刑期原則。

案情指，被告案發時為童樂居職員，1歲男童G則因父母沒法照顧他，而被社署轉介至童樂區。至2021年12月21日，當時G與另外約11名兒童各自躺在睡房內的嬰兒床上，童樂居幼兒工作員莊嘉宜與被告人走向G，被告捉住G雙手大力向下按壓，莊則捉着G雙腳並壓向G的頭部，兩人維持以上動作至少7秒，兩人在約4分鐘後G作出相同行為。被告於2022年1月25日被捕。

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記者：梁錦麟