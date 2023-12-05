【區區有好校】 佛教葉紀南紀念中學 融入佛化教育培育正面價值觀 關顧不同學習需要

學校不只是學習多元知識的地方，更必須讓學生愉快成長、各展所長。秉承這份信念的佛教葉紀南紀念中學，一貫尊重及關顧每位學生的學習多樣性，提供個別化的學習支援。教學設施與科技發展皆與時並進，藉此啟發學生的不同潛能，朝夢想進發。

屹立於葵青區近半世紀的佛教葉紀南紀念中學，乍看傳統校舍外觀與一般中學無異，直至穿過偌大的操場深入校園，才發現當中廣設多用途健身室、校園電視台、中文及英語漂書閣、觀自在室、視藝室、家長及校友活動室等多元設施，處處隱藏驚喜。在早前疫情期間進行的校園改善工程，更為學生帶來煥然一新的STEM教室和數學教學中心，以至專業級的大型演講廳。



增設專業演講廳 校園設施再「升級」



不斷緊貼學生所需而為校園「升級」軟硬件，源於佛教葉紀南紀念中學校長蘇家樑恪守的教學理念，就是深信每位學生皆擁有獨特的價值和潛力。他直言，藉引入不同類型的教學及課外活動設施，除了為提升同學的學習成效以外，亦期望啟發他們在學術與體藝等各方面的興趣和潛能，以便為未來作出更適合自己的職涯規劃鋪路，這亦與該校奉行「本着佛化教育的精神，配合時代進展的需要，向學生提供良好的學習環境及均衡教育的機會」之辦學宗旨如出一轍。

▲ 佛教葉紀南紀念中學校長蘇家樑指出，藉校園改善工程為學校設施「升級」，當中更包括專業級的大型演講廳。

▲ 秉承佛化教育精神，結合教育局推行10種首要價值觀，學校積極培育學生具備正面的價值觀和態度。

「兼具隔音設備、音響及燈光系統的大型演講廳啟用後，為學校舉辦正規活動帶來多一個選擇，也讓戲劇學會擁有專業培訓及演出場地，提升學生參與戲劇製作及演出的興趣和成就感，對提升英語水平亦有幫助。」蘇校長補充，校內學生不乏來自基層家庭，日常未必有機會參加太多興趣班，故該校很重視透過六年中學生活為同學創造更多歷練和見聞，使他們可盡早發掘個人興趣，發展所長，從而擴闊視野及增強自信。

▲ 學校重視加強推動電子學習，更積極推展STEAM教育，使學生可更好地裝備自己。

靈活學習支援 發掘不同潛能



在學與教方面，蘇校長稱，該校同樣關顧每位學生的不同學習需要。以中、英文科為例，現時每個年級的4個班別分為6個小組，採用小組形式進行學習，確保每位學生皆可得到適當的關注和支持。「我們又透過申請並靈活運用政府提供的不同津貼，如多元學習津貼和校本課後學習及支援計劃等，特設全校推行的拔尖、輔中和補底計劃，全面發掘每位學生的潛能。」

「先說拔尖，我們聘請專業機構開設不同形式的資優教育課程，包括中、英文科的閱讀及寫作班，英文科的口語班，數學科的精英訓練課程，中史科的增潤班，地理科的考察及答題技巧深造班，生物科的基因工程訓練計劃，視覺藝術科的設計課程等。為學術上具優異表現的學提供應對更多挑戰和發展才能的機會。」他續說，輔中計劃則是為學習過程中遇到困難的學生，提供專門的支援和指導，藉增強實力克服障礙。

▲ 校園一隅特設「八正道」展示牆，表揚一眾在學業成績、體藝項目，以及義工服務等領域具優秀表現的同學。

至於涵蓋課後鞏固及應試班的補底計劃，蘇校長表示，有關計劃為需要額外支援的學生而設，旨在通過提供額外的學習資源和個別指導，重點支援他們鞏固各科知識及提升應試技巧。「我們又安排了暑期成長增值班，協助學生在暑假期間溫故知新，更好地規劃未來。」

▲ 校內設有健身室，鼓勵同學培養運動習慣。

弘揚佛化教育 建立助人精神



作為一所秉承佛化教育精神的學校，該校尤為注重價值教育，一方面貫通於多元學科課程及其他相關學習經歷中；另一方面則設立不同範疇的品德培育組別，培育學生建立正面的價值觀和態度。「佛化教育鼓勵自覺自利、覺他利他、緣起依他，與教育局推行十種首要價值觀互相融合，更能展現本校『明智顯悲』的校訓特色，幫助學生在不同成長階段，就當中涉及的價值觀作出客觀分析和合理的判斷，並付諸實踐，以便成為更優秀的人。」

助人為快樂之本，也是將佛化價值觀在生活中實踐的最佳方式之一。蘇校長喜見學生熱衷成為「SmartTeen義工大使」，通過多元培訓和服務體驗等形式，建立同理心，化身「義工大使」在校園推廣互助互愛的風氣，更積極參與社區服務，將關愛帶給有需要人士。

▲ 該校於今年6月為在STEAM活動有傑出表現的學生，舉辦以「回收救未來」為主題的大阪遊學團，期間更參觀了舞洲回收工場及 Panasonic 大型電器回收中心。

設多元迎新活動 融入校園生活



促進學生愉快成長，離不開對學生提供全方位支援，讓他們可投入校園生活。佛教葉紀南紀念中學推行多項支援計劃，包括「大哥哥大姐姐計劃」，先為高年級學生提供掌握領導能力和人際相處溝通技巧的培訓活動，繼而定期與中一同學分組聚會，作出不同的指導和建議、「多元智能躍進計劃」，讓參加的學生接受紀律及團隊訓練，提升自律、自信、團隊精神和抗逆能力，以及通過輔導組安排各級班別進行班際比賽，提升班級的歸屬感和團隊精神。

學校亦會為中一新生舉辦迎新簡介會、涵蓋中、英、數三科的升中適應銜接課程、中一迎新活動，以及在戶外營地進行連串活動，培養合作、溝通和紀律的「中一Get Set Goal挑戰營」，使他們更有信心成為該校的一分子。蘇校長表示，為鼓勵他們積極投入中學生活，中一班級於每年9至12月期間，更會舉行「欣賞卡獎勵計劃」，向課堂表現或日常行為操守表現良好的中一學生，發送獎勵卡。「表現優異的同學在每年10月的家長日中將獲頒獎狀嘉許，而約20位獲發最多獎勵卡的同學，更可參加於12月舉行的『校園玩一Day』活動，增強對學校的歸屬感。」

▲ 圖書館於2020年進行翻新，內有多媒體學習室及會議室，為同學提供更大的空間進行網上學習及課後討論。

▲ 學校闢出一角擺放中文科圖書及中式樂器，命名為「蘭亭聚」。

舉辦表揚茶聚 推動嘉許文化



為進一步在校內形成正面鼓勵的風氣，佛教葉紀南紀念中學於2022年起推出「傑出學生表揚茶聚」，嘉許過去一年在學業、品行及課外活動等不同範疇表現傑出的學生，更會邀請他們的家長一同出席，分享子女的喜悅。蘇校長闡述，活動安排了修讀旅遊與款待一科的同學負責接待一眾嘉賓、更設有舞蹈組及學生演唱等表演環節，連茶聚中的餐飲美食，亦由同學親自烹調，使他們有機會學以致用，為以表揚為目標的活動加添多重意義。

教學路上沒有最好，只有更好，蘇校長期望，未來與教職員、學生、家長及校友共同努力及優勢互補，可在學業成績、體藝比賽、課程活動及佛化教育等各個領域繼續進步，陪伴學生走過人生中重要的成長期，收獲知識與美德、興趣、自信和夢想。

▲ 在蘇校長推動下，該校連續兩年推出「傑出學生表揚茶聚」，由同學負責接待、製作餐飲美食及準備表演節目，讓他們可實踐所學。

(特約)