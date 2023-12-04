星二代︱江華麥潔文大仔醫護學士畢業 高大有型任職護士服務人群

▲ 相信江華及麥潔文都會以仔仔為榮。

藝人江華與麥潔文（Kitman）婚後育有一子一女，女兒陳薔天跟隨爸媽步伐從事演藝工作，而大仔則選擇了香港最辛苦的工種之一—醫護，陳耀淙（Bryan）從小就很有使命感，在2020年新冠肺炎爆發更自動請纓入隔離病房工作，日前他在港大醫護學士畢業，媽媽Kitman在社交網貼上與兒子的合照並說：「你悄悄的長大，轉眼完成了人生一小階段，祝福你能對社會作出貢獻，用心服務人群！」但原來今次是30年來，江華與麥潔文首次出席兒子的畢業禮，陳耀淙稱終於了結心願。

▲ 陳耀淙不怕辛苦加入香港的醫護行業。

最新影片:

現職護士的陳耀淙，日前在IG限時動態貼上醫護學士畢業禮的相片，當中有不少是與父母的合照，陳耀淙留言：「30年，小學中學大學嘅畢業禮你哋都出席唔到，今日真係了咗我一個好大嘅心願，我其實成日都夢想住呢一日嘅到來，可以正正經經咁同你哋影一次畢業相，之後啲畢業典禮你哋可以唔使再嚟。我知道你哋唔鍾意人多嘅地方，又要由11點等到4點，都知你哋好辛苦，比我任性呢一次就夠，多謝你哋，我愛你哋！」麥潔文其後在社交平台貼上與兒子的合照並說：

你悄悄的長大，轉眼完成了人生一小階段，祝福你能對社會作出貢獻，用心服務人群！

Bryan 2017年加入醫護界做護士，2020年新冠肺炎爆發，更主動加入隔離病房工作，他曾在訪問中表示沒有遺傳到父母的唱歌天份、演戲天份，所以畢業後寧願投身醫護界親身為市民服務，他覺得醫護行業更加適合自己：「我做護士係諗呢份工究竟可以做幾耐呢，可唔可以養到我屋企人，夠我結婚。我唔諗發達，夠食就夠喇！我應該做緊啲大家都認為係正確嘅嘢，冇丟我父親嘅架。」

亦曾有報道指Bryan工作勤奮，一些厭惡工作都很樂意做，他曾提及替一位患糖尿病的老人家洗腳，更跟這位病人有說有笑。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:陳麗薇