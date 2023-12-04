珍惜生命｜港大日新學院21歲女生　宿舍殘廁膠袋笠頭亡　留意學生輕生前7大警號

香港大學日新學院一名女學生，今早（4日）被發現在宿舍殘廁內，以膠袋笠頭自殺，當場死亡。本港近期經常發生學童自殺事件，有精神科專科醫生曾接受訪問指，學童在選擇輕生前有機會出現7大徵兆，家長及校方可多加留意。

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事主當場死亡

警方今早近10時接報，位於港島西區龍華街的香港大學住宿學院日新學院，有保安發現一名年約20歲的女學生反鎖在殘廁內，以膠袋笠頭自殺。

警方到場後把事主救出，可惜對方已當場死亡。現場未有檢獲遺書，警方正調查女事主輕生原因。

學童輕生前7大徵兆

本港近期青少年、學童自殺個案頻現，精神科專科醫生樂芷穎早前接受訪問，指學童在選擇輕生前有機會出現7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意。

低調消極，不願見人

說話負面：如「覺得自己無用」、「成為家人負累」

身體無故不適，常缺課、不能專注等

失去生活自理能力：如不願洗澡及進食、失眠等

在社交平台表達絕望、自責、死亡等負面內容

學業成績突然一落千丈

寫信向身邊人道謝，甚至道別

家長處理方法

如發現學童出現上述徵兆，樂芷穎醫生建議家長、老師等身邊人應首先與學童展開開放性溝通，避免過度反應而迫使學童一下子道出所有困擾的煩惱，甚至責備對方沒向家長坦白心聲，因為此舉有機會引發反效果。家長應透過積極的聆聽，讓學童在安全的地方盡情分享其感受。同時應尋求社工、醫護人員等專業人士幫忙，再另外商討後續方案，包括是否需要安排學童即時入院等。

此外，家長亦應把家中的危險物品收好，包括藥物、利器等，如覺得學童情緒始終難以控制，應尋求醫生介入幫忙。如有即時危險，急症室其實亦有精神科的服務，坊間亦有不少組織提供心理健康的支援及熱線供參考。

要預防學童輕生，樂芷穎醫生建議家長應首先避免在學童面前與伴侶爭執，同時要定期與學童對話，切勿以為學童已長大，懂得獨立處理事情。但其實學童在青春期時，正踏入另一個脆弱的成長階段，其情緒會容易受到壓力而變化，但他們不想被家長密切地關顧。因此家長在這期間要懂得處理學童敏感的情緒，主要是多些開放性的聆聽，或者可多表達對他的支持，包括把自己「一直都在」的訊息傳達給對方。

學校方面，校方可多留意學童在校的表現，包括與同學的相處，成績改變的幅度等，亦可定期舉辦朋輩支援小組，觀察學童的情緒健康。同時家長與校方應通力合作，把對學童的觀察定期分享予對方，避免忽略了學童的情緒需要。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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責任編輯：羅嘉欣