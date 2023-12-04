新聞女王丨鄧智堅歷姜濤事件學懂面對負評 　「飛爺」刻意與阿佘保持距離

▲ 鄧智堅在台慶劇《新聞女王》演飛爺而人氣攀升。

演藝圈有不少斜槓一族，人稱「堅sir」的鄧智堅便是其一！於熱播TVB台慶劇《新聞女王》裡飾演新聞總監「飛爺」的鄧智堅，6年前由話劇界跳入電視圈，這位戲劇導師兼劇場藝術總監由配角做起，去年台慶頒獎禮更摘下「最佳男配角」獎項。

星途看似順遂，回想3年前被指醜化姜濤而遭粉絲圍剿，鄧智堅接受TOPick訪問談及這小風波，他說：「其實是我由藝術界跳入娛樂圈的『水土不服』，我對娛樂圈、粉絲文化和社交平台不夠敏銳。」

於無綫嶄露頭角的鄧智堅已定下5年計劃，他說：「就好似一蚊一蚊咁儲回來，希望慢慢儲到個『男一』。」

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刻意跟阿佘保持距離？

「鷸蚌相爭，漁人得利」，這是鄧智堅所演的「飛爺」至愛金句，「飛爺」看似跟佐治（馬國明 飾）夾擊Man姐（佘詩曼 飾），滿肚心計的他想藉權鬥消除眼中釘。

智堅大讚戲外阿佘零架子又常「萬歲」，他說：「當然感受到那份溫暖，但又不敢太融洽，以免把歡樂氣氛帶到片場，鏡頭後不能時常嘻嘻哈哈，要讓自己冷靜下來入戲，無論放飯或企位都分黨分派。」

劇裡要跟阿佘針鋒相對，惟並非狗血式謾罵，是鬥智和捉心理。他說：「譬如很淡然說：『你幫我搞掂佢呀，唔急嘅，無壓力』，陰啲陰啲滲出來的壓力，說出來很隨意，才有這種真實感。」

智堅希望觀眾對「飛爺」又愛又恨，他說：「你們看看，不但止我是奸，其他都並非好人，在這間公司裡大家只為自已，認為對的事就做，你說我反派又得，說全部人也是反派亦可。」

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疫情下決定加盟TVB

2017年，鄧智堅以自由身身份加入無綫，由小眾劇場轉往大機構工作，鄧智堅起初難以適應外界的觀感，他說：「若你做開小店轉做『強記』、『牛記』是沒有人理會，但加入大集團會引來較大關注度，因為外界有既定的印象，會問為何加盟這電視台？面對很多質疑的聲音。」

其實疫情重挫演藝圈是其中因素，他說：「那兩年工作量極少，可以多個平台處理工作，我又無嘢輸。」

不但止無蝕底，去年鄧智堅遇上《下流上車族》裡「細孝」一角，成功跑出兼奪下「最佳男配角」獎，已成無綫「親生仔」的他劇接劇獲力捧。

▲ 去年鄧智堅奪下「最佳男配角」獎。（取自instagram）

由戲劇界跳入電視圈

由藝術界跳入無綫拍劇，難免予人屈就之感，對此鄧智堅說：「我會將視野擴闊點，將自己看待成國際級演員如Benedict、梅麗史翠普呀，他們拍戲之餘又演歌劇，沒有甚麼界限，某些一線演員都會亮相綜藝節目搞gag吧。」

惟無綫曾被批劇集「膠味濃」，他說：「任何平台和國家都可以有膠劇，膠劇或神劇只是一線之差，作為演員都沒法挑選。」舞台劇就一定具水準？鄧智堅覺得非也，他說：「你以為沒有膠劇嗎？我也看過不少『𠝹櫈』的舞台劇，也接演過不少膠劇，所謂『膠』是因為籌備、品味、資源或溝通等問題，令效果不似預期。」

為生活為留守在娛圈，演員其實都身不由己，鄧智堅說：「其實處處都可以有『膠』，反而作為從業員要對自己有要求，遇到不妥當的對白，我會跟導演作出建議，難道每套都是神劇，套套都是莎士比亞或金庸寫般完美嗎？都需要一點時間去成長調節。」

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儘管起初只客串閒角，鄧智堅皆盡全力去演，他說：「找我客串的每一場戲，我都會思考如何去演好，令人留下印象又幫到套劇，但又不會搶主角風頭。」

憑實力鄧智堅終獲《下流上車族》監製嘗識，他說：「都是靠機會換機會，你以為小小的一個客串機會，但是要好好把握，因為印象已經植入導演腦袋裡，好似一蚊一蚊般累積回來。」

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戶口剩兩位數：家人支持好重要

於舞台劇界打滾12年鄧智堅早已闖出名堂，轉戰電視圈又獲得獎項肯定，可說吐氣揚眉，他說：「聽到親戚們恭喜爸媽，是令我最感驕傲，媽媽都擔憂了好幾年，現在可令他們安心。」

回想媽媽由反對到支持他做演員，他感觸良多，鄧智堅說：「18歲時考獲演藝學院，媽媽反對我就讀，後來得到爸爸的支持，媽媽便說『你去還心願吧，但要考個貨van牌，至少有個揸拿』」

浮浮沉沉的日子，鄧智堅亦嘗過「捱麵包」日子，他說：「曾經戶口銀碼只剩兩位數，連一百蚊都取不到，這段日子維持了兩三個月，曾經找姊姊救濟我，所以家人的支持很重要。」

▲ 鄧智堅畢業於演藝學院！（取自instagram）

因惡搞姜B被圍插

有「鬼才藝人」之稱的鄧智堅擅長扮嘢，兩年前於某記者會上惡搞姜濤，一句「打到你變薑蓉」惹來姜糖洗版式鬧爆。

事過境遷，鄧智堅認為那是適應期的「水土不服」，他說：「如果我敏銳一點，包括對娛樂圈、粉絲文化和社交平台，我會溝通下如何演繹、做不做、扮那位藝人，或者變換對象或平台，結果已大不同。」

▲ 兩年前於某記者會上惡搞姜濤。

他續說：「因為劇場很單純，我們扮甚麼亦可以，大家會看得很開心，可能因為這機構和媒體助攻才引發這後果，令我明白表演的『美學』與觀感也重要。」

那刻的鄧智堅感覺不快甚至自責，內心有著不少「聲音」，他說：「我跟自己說要看得宏觀一點，反問自己何解加入TVB？是想演戲吧，那就專心行演員之路。」

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早前姜濤於活動上唱歌被批評咪嘴，其後公審女網民引來熱議，說到如何面對負評，鄧智堅經歷「醜化姜濤」一事上了寶貴一課。

他說：「我發現現今社交平台是沒有學術討論的空間，對我來說，社交平台如一條情緒高速公路，大家都開行100米，未停車就亂拋一件『垃圾』出來，然後就走了，無論憎呀、悶呀、不喜歡呀...全部都是拋下一句就走，你想回應嗎？他已經駛往幾公里遠，燈尾都見不到。」

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堅Sir盼五年後做男一

因此這類負面情緒「垃圾」，鄧智堅不會理會，他說：「由它在公路上溜走吧，他需要放低這份情緒，但我不需要pickup。若是面對面給予意見，我會有興趣聽，甚或遇上敬重的人，我會反問他看法，但是很多人在公路上亂拋垃圾，件件垃圾都執的話，你便全部背負上身，而你又解不到，就戇居居一人站在情緒公路上。」

加入無綫5年已成為矚目男配，鄧智堅不諱言下個目標是「男一」，他說：「我並非訂下肯定的目標，如視帝或影帝，但我希望有未知的禮物可以一件一件地拆開，（預計幾耐?）希望5年內做到領頭的角色啦。」

記者：游艾維

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