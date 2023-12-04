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明星穿搭｜憑183cm身高成時尚界新寵兒　盤點王鶴棣8個LV型男Look

休閒消費 13:39 2023/12/04

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

王鶴棣是Louis Vuitton的品牌大使！

快將踏入25歲的內地萬人迷王鶴棣（棣棣），參加真人騷出道，由於外型俊俏，性格調皮可愛，加上擁有183cm身高的黃金比例，甫出道已機會不斷，更打敗3萬多個對手，成功摘下陸版《流星花園》道明寺一角，隨後憑《蒼蘭訣》爆紅！

人氣一時無兩的棣棣更成為時尚界新寵兒， 成為Louis Vuitton品牌大使，近日LV在港舉行2024初秋男裝時裝騷，棣棣自然成為坐上客，當晚造型更是型英帥，令在場粉絲尖叫聲不斷，現在就盤點棣棣8個LV型男Look，你又看看最喜歡哪一個？

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1.迷彩外套配軍綠色短褲

棣棣在LV男裝騷上穿上創意總監Pharrell Williams的全新設計，外套採用的設計元素來自於數位迷彩，運用軍綠、深棕色與鵝黃色搭配像素化的呈現，軍綠色短褲亦突出他的一雙大長腿！棣棣更紮上潮爆Dreadlock髮型配閃鑽太陽眼鏡，令他在云云男星中，輕易突圍而出！

2.單排扣羊毛混紡面料西裝外套

這款現代風格的外套印滿品牌LOGO，以創意細節為西裝剪裁造型帶來嶄新變奏，鮮明俐落的線條配以方形下擺及獨特的別針鉤扣設計，而輕盈羊毛混紡提花面料更綴有對比鮮明的Monogram Eclipse圖案及亮澤的fil coupé法式刺繡飾面，棣棣襯上筆直黑西褲，完美突顯官仔骨骨的一面。

3.LV X 草間彌生白色點黑色絨毛外套

這款圖案舒適的羊毛混紡抓絨外套來自 Louis Vuitton x Yayoi Kusama 獨家合作款，以俏皮的提花圖案呈現藝術家標誌性的「Infinity Dots」圖案。棣棣配搭同系手袋，型格中又帶點調皮味道。

4.黑白相間貂皮大衣

棣棣一身黑白相間的貂皮大衣相當有霸氣，長身設計真的只有183cm身高才能駕馭，他還手拿LV Keepall Bandoulière 50大容量手袋，耀眼紫色吸睛奪目，品牌的經典棋盤格圖案融入巧思，柔軟牛皮革經過先進高頻技術的處理。此旅行袋功能性佳，容量大且可以多種方式背攜。

5.蜜蜂圖案衛衣配寬鬆牛仔褲

這款休閒風連帽衛衣綴有品牌卡通蜜蜂圖案的簇絨貼飾，雙翼更特別選用歐根紗製作。款式以經典的中等重量絨面純棉裁製，配有索繩調較鬆緊的帽兜及袋鼠口袋，背面則綴有反面Louis Vuittond標籤。而寬鬆牛仔褲鑲有水晶，訂製牛仔褲來自FW23騷場，令棣棣一身打扮休閒之中，又不失重點。

6. 水彩短袖襯衫

這件襯衫色彩繽紛，與棣棣的年輕魅力不謀而合，顯得青春有活力！

7.淡黃色套裝

牛仔帆布襯衫及長褲配搭Monogram壓花圖案細節及獨特質感，為套裝增添亮光，亦令休閒服裝添上玩味，為棣棣俊俏的外表增添幾份型格魅力。

8.街頭風格套裝

棣棣曾穿上 LV Monogram外套和長褲現身音樂節舞台，Oversize設計充滿街頭風格，但亮點是服裝表面綴以珠片，在燈光下閃閃生耀，活像棣棣擋不住的明星光芒！

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責任編輯：Kiwi Lee

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