社內相親劇透丨第7集劇情預告　Timo約Hollie外出想找機會表白

▲ 《社內相親》

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第6集劇情講到Hollie醉醒後以為昨夜只是夢一場，並對Timo傳來的短訊大感詫異。

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

社內相親丨第7集（5/12）

Timo不敢接受對Hollie心動的事實，藉著到外地出差避免與Hollie見面，沒想到出國後更想念她。



章成勳Alfred 因顧慮Timo的感受，與陳映書 劃清界線，但發現映書被鄰居偷拍，還是奮不顧身地逮捕嫌犯。

Timo遇上同樣是應邀出席爺爺飯局的Hollie，此時他收到Alfred的電話，得知他與映書在警署，情急之下說了Hollie真名，Hollie才驚覺Timo原來早知「美玲」是她的假身份。



他認清喜歡Hollie的事實，決定展開追求；Hollie雖然早已弄清Timo解僱的是合約女友「孫美玲」，而非小職員孫賀利，但是她在公司遇見Timo時仍然感到愧疚，更因此遞上辭職信。

Timo挽留Hollie，並以工作為由約她週末外出，其實是想找機會向Hollie表白。

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