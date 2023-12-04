婚禮人情丨同事結婚Rosewood擺酒 港男給$1500人情被嫌少
同事派紅色炸彈請飲，人情究竟要封幾多呢？有港男日前在網上討論區發帖，表示同事結婚會在5星級酒店擺酒，詢問網民意見要封幾多人情先夠？網民卻意見不一，有$1000、$1500，甚至有網民指，如果同事工作上為難過樓主，一律$500，有網民則指，「結婚請飲唔係夾錢食飯！」，不過在最新的人情公價2023中位數，就算你在頂級酒店擺酒，人情的中位數都不夠圍皮！
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該名港男日前在連登討論區以「同事結婚係Rosewood擺酒，幾多人情先夠？」為題發帖，表示沒去過咁高級的酒店飲，「唔想俾人笑同唱一世，食夜晚應該俾幾錢？」，貼文掀起一眾連登仔留言，但意見不一，「睇下同個位同事交情啦！一般都係 $800至$1000！人情係心意，唔係贊助」、「不嬲都係1000-1500睇咩人，你擺勁豪同大快活擺都係呢個錢㗎啦」、「幾多都得，唔通佢book 100萬1枱，你走去計俾幾多咩，你覺得佢值幾多就幾多」、「酒樓800、酒店1000，人哋有錢擺五星級，就唔會諗要圍翻本啦，俾面咪加多兩舊水，同埋你都可以問下其他同事會俾幾多，一樣價就唔會俾人唱你俾得少」、「1k已經有體面唔寒酸，你既然揀得最頂級嘅酒店要攞彩要威就唔好計成本啦」。
港男指自己搵接近3萬月薪，不過公司已經搬緊去新加坡，可能過多一年半載食肥雞餐躺平，並指擺酒的同事是管理層比他高級，他聽從連登仔建議封$1500人情，可惜被同事嫌少，「今日食lunch厚住面皮問其他同事，大家都話俾$2000」。連登仔見港男留言後，又發功留言，「結婚請飲唔係夾錢食飯」、「假設你同事應該同你搵差唔多，如果搵兩三皮俾二千人情真係好闊佬，公價俾盡千五（酒店夜晚），真係唔應該睇佢擺咩酒店去定，公價唔係酒店晚1500，酒樓晚1000咩，中午都1000，除非好fd好熟，你要威點解要人sponsor」。
人情公價2023
婚禮人情究竟封幾多，不失禮之餘自己又不肉赤呢？最近結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布了最新人情公價（中位數），人情公價分為高級酒店、一般酒店、私人會所、特色婚宴場地、酒樓、午間婚宴、酒會，也有簽紙的人情公價，以及只派餅不出席婚禮等的十大類別人情公價。而去年及今年，因經濟不景下，人情價跟去年維持同等價，未有上落。當然結婚是人生大事，人情有公價，但與新人有交情的也可以「封多啲」！
近4年人情公價趨勢
|2020
|2021
|2022
|2023
|高級酒店
|1500
|1500
|1500
|1500
|一般酒店
|1000
|1000
|1000
|1000
|私人會所
|1000
|1000
|1000
|1000
|特色婚宴場地
|1000
|1000
|1000
|1000
|酒樓
|800
|800
|800
|800
|午間婚宴
|800
|800
|800
|800
|西餐廳
|800
|800
|800
|800
|酒會
|600
|600
|800
|800
|簽紙儀式
|300
|300
|500
|500
|只派餅卡
|100
|100
|300
|300
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責任編輯︰王明芳