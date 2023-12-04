婚禮人情丨同事結婚Rosewood擺酒 港男給$1500人情被嫌少

▲ 有港男收同事紅色炸彈，因為他沒去過Rosewood飲，所以上網詢問網民意見，但最後他封了$1500人情，卻被人嫌少。

同事派紅色炸彈請飲，人情究竟要封幾多呢？有港男日前在網上討論區發帖，表示同事結婚會在5星級酒店擺酒，詢問網民意見要封幾多人情先夠？網民卻意見不一，有$1000、$1500，甚至有網民指，如果同事工作上為難過樓主，一律$500，有網民則指，「結婚請飲唔係夾錢食飯！」，不過在最新的人情公價2023中位數，就算你在頂級酒店擺酒，人情的中位數都不夠圍皮！

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該名港男日前在連登討論區以「同事結婚係Rosewood擺酒，幾多人情先夠？」為題發帖，表示沒去過咁高級的酒店飲，「唔想俾人笑同唱一世，食夜晚應該俾幾錢？」，貼文掀起一眾連登仔留言，但意見不一，「睇下同個位同事交情啦！一般都係 $800至$1000！人情係心意，唔係贊助」、「不嬲都係1000-1500睇咩人，你擺勁豪同大快活擺都係呢個錢㗎啦」、「幾多都得，唔通佢book 100萬1枱，你走去計俾幾多咩，你覺得佢值幾多就幾多」、「酒樓800、酒店1000，人哋有錢擺五星級，就唔會諗要圍翻本啦，俾面咪加多兩舊水，同埋你都可以問下其他同事會俾幾多，一樣價就唔會俾人唱你俾得少」、「1k已經有體面唔寒酸，你既然揀得最頂級嘅酒店要攞彩要威就唔好計成本啦」。

港男指自己搵接近3萬月薪，不過公司已經搬緊去新加坡，可能過多一年半載食肥雞餐躺平，並指擺酒的同事是管理層比他高級，他聽從連登仔建議封$1500人情，可惜被同事嫌少，「今日食lunch厚住面皮問其他同事，大家都話俾$2000」。連登仔見港男留言後，又發功留言，「結婚請飲唔係夾錢食飯」、「假設你同事應該同你搵差唔多，如果搵兩三皮俾二千人情真係好闊佬，公價俾盡千五（酒店夜晚），真係唔應該睇佢擺咩酒店去定，公價唔係酒店晚1500，酒樓晚1000咩，中午都1000，除非好fd好熟，你要威點解要人sponsor」。

人情公價2023

婚禮人情究竟封幾多，不失禮之餘自己又不肉赤呢？最近結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布了最新人情公價（中位數），人情公價分為高級酒店、一般酒店、私人會所、特色婚宴場地、酒樓、午間婚宴、酒會，也有簽紙的人情公價，以及只派餅不出席婚禮等的十大類別人情公價。而去年及今年，因經濟不景下，人情價跟去年維持同等價，未有上落。當然結婚是人生大事，人情有公價，但與新人有交情的也可以「封多啲」！

近4年人情公價趨勢

2020 2021 2022 2023 高級酒店 1500 1500 1500 1500 一般酒店 1000 1000 1000 1000 私人會所 1000 1000 1000 1000 特色婚宴場地 1000 1000 1000 1000 酒樓 800 800 800 800 午間婚宴 800 800 800 800 西餐廳 800 800 800 800 酒會 600 600 800 800 簽紙儀式 300 300 500 500 只派餅卡 100 100 300 300

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責任編輯︰王明芳